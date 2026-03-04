Путин заявил о стабильном развитии отношений России и Венгрии

Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.10 комментариев
Отношения между Россией и Венгрией остаются устойчивыми и развиваются в положительном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.
По словам российского лидера, Москва осведомлена об усилиях главы венгерского МИД по поддержанию динамики взаимодействия между двумя странами, передает РИА «Новости».
«Знаем о ваших усилиях по поддержанию динамики наших отношений, несмотря на известные сложности», – отметил Путин.
Напомним, в среду Кремль анонсировал встречу Путина с главой МИД Венгрии Сийярто.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества с Россией.