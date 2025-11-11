Устроивший резню директор магазина в Екатеринбурге признался в убийстве знакомой

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, инцидент произошел в квартире дома по улице Бородина в Екатеринбурге, где компания распивала спиртное. В ходе застолья между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемый схватился за нож. От полученных травм 52-летняя хозяйка квартиры скончалась на месте, а 26-летний мужчина и 30-летняя женщина были госпитализированы с ранениями, передает «РИА «Новости».

Как рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, задержанный ранее не был судим. По его словам, конфликт начался еще вечером в воскресенье в квартире дома на улице Косарева, где фигурант по имени Ярослав употребил порядка трех-четырех литров пенного напитка.

«В три часа ночи участники застолья решили, что у них так называемый »недогон«, и отправились за добавкой в магазин на улице Многостаночников, также расположенный в микрорайоне Химмаш. Когда спиртное было приобретено, компания переместилась уже в квартиру по улице Бородина, где и случилась кровавая развязка этого »фуршета«», – уточнил Горелых.

По словам Шульги, подозреваемому в преступлении директору магазина, предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Обвиняемый признал свою вину, объяснив свои действия чрезмерным употреблением спиртного.

