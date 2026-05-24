Министр Мирзоян ответил на заявления Лаврова об Армении

Мирзоян ответил на заявления Лаврова об Армении

Tекст: Катерина Туманова

«Но в целом, если говорить об отношениях между Арменией и Россией <...> проблемы возникают во всех отношениях. Мы ни в коем случае не намерены создавать еще большую напряженность или усугублять ситуацию. Многие из этих проблем существовали и в прошлом, 10 лет назад, 15 лет назад. Не знаю, скажем, экспорт абрикосов, импорт вина, импорт водки и так далее», – сказал Мирзоян порталу news.am.

Дипломат подчеркнул нежелание республики усугублять текущую ситуацию, так как Ереван планирует обсуждать эти проблемы в конструктивной атмосфере.

Министр опроверг слова Сергея Лаврова о том, что европейские страны используют республику против Москвы. Он пояснил, что выстраивание партнерства с Соединенными Штатами и Евросоюзом носит публичный характер и не направлено против третьих государств.

Взаимодействие с западными партнерами сосредоточено на развитии искусственного интеллекта, экономики и укреплении демократических институтов.

Мирзоян добавил, что при наличии недовольства со стороны российских коллег им следует приложить усилия для понимания позиции соседнего государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил желание страны вступить в Евросоюз. Президент России Владимир Путин выразил готовность поддержать любые выгодные армянскому народу решения. Сергей Лавров предупредил о риске потери Ереваном всех привилегий в рамках ЕАЭС. МИД Армении заявил, что Ереван не намерен вносить напряженность в отношения с Москвой.