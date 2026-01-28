Швеция сообщила о новых ограничениях для российских дипломатов в ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Российский посол в Швеции Сергей Беляев сообщил, что МИД Швеции официально уведомил российское посольство о введении ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза, передает РИА «Новости».

Новые меры распространяются на дипломатов и технических сотрудников, аккредитованных в других странах ЕС, а не только на работающих в Швеции. Ограничения требуют от российских дипломатов и консульских работников заранее уведомлять власти страны Шенгенской зоны, границу которой они намерены пересечь, включая транзитные поездки.

Нововведения, утвержденные в рамках 19-го санкционного пакета ЕС, вступили в силу с 25 января. Беляев отметил, что эти меры усложняют работу российских посольств и консульств, особенно при доставке дипломатической почты и служебных поездках. По его словам, введенные ЕС ограничения стали проявлением разрушения системы международного права. Дипломат напомнил, что Венская конвенция 1961 года гарантировала нормальные условия работы дипмиссий, а сегодняшние односторонние меры Евросоюза фактически подрывают эти принципы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Франции ввел ограничения на передвижение российских дипломатов на территории страны. МИД Нидерландов уведомил посольство России о новых ограничениях на передвижение российских дипломатов в пределах Евросоюза. Эстония ужесточила правила въезда в страну для российских дипломатов.