Эстония ужесточила правила въезда в страну для российских дипломатов
Эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы, сообщает телерадиокомпания ERR.
Эстонские власти с 25 января ужесточают порядок пересечения границы для российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.
ERR цитирует текст проекта распоряжения: «Согласно проекту распоряжения, для российских дипломатов, консульских работников, административного и технического персонала диппредставительств, а также членов их семей вводится требование получения обязательного предварительного разрешения на пересечение внешней границы Эстонии». Помимо этого, уточнен перечень лиц, которые обязаны уведомлять эстонские власти не позднее чем за сутки о планируемой поездке или транзите через страну ЕС, где у них нет аккредитации.
Инициатором новых правил выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. ERR отмечает, что эти меры связаны с 19-м пакетом антироссийских санкций Евросоюза. Новые ограничения начнут действовать уже с 25 января.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России обратилось к МИД Эстонии с требованием разъяснений по поводу переноса советских захоронений.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский опроверг обвинения Эстонии в якобы имевшем место нарушении российскими самолетами воздушного пространства страны.
В Госдуме заявили, что Евросоюз пытается оказать давление на Россию с помощью визовых ограничений.