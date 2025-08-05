Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.3 комментария
Бастрыкин: Свыше 330 человек погибли при атаке ВСУ на Курскую область
В результате вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область погиб 331 человек, а ещё 553 человека получили ранения, сообщил глава СК Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.
Как рассказал Бастрыкин, число погибших достигло 331, еще 553 человека получили ранения различной степени тяжести, передает КП.
Бастрыкин отметил: «Следователи СК России зафиксировали, что в результате вторжения националистов в Курскую область 331 человек погиб, 553 были ранены». По его словам, следствие располагает многочисленными свидетельствами очевидцев из приграничных сел и поселков.
Глава СК подчеркнул, что украинские боевики действовали осознанно и умышленно: жители граничащих с Украиной населённых пунктов подтверждают, что нападения совершались целенаправленно против мирного населения. Бастрыкин также добавил, что следственные органы собирают доказательства и продолжают расследование произошедшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели российских военнопленных в Курской области. Глава СК Александр Бастрыкин назвал предварительный ущерб от преступлений ВСУ в Курской области. Бастрыкин также предложил создать военный трибунал для украинских преступников.