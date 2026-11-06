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В посольстве России опровергли протест Японии из-за передачи активов JTI
Информация японских журналистов о протесте Токио послу России Николаю Ноздреву в связи с передачей активов Japan Tobacco Inc. (JTI) под временное управление не соответствует действительности, сообщил источник в российской дипмиссии.
«Публикация информагентства Киодо о якобы выраженном генеральным директором департамента Европы МИД Японии Кимитакэ Накамурой протесте руководителю российской дипмиссии не соответствует действительности. Японская сторона российскому посольству в Токио никаких протестов не заявляла», – сказал собеседник РИА «Новости».
В четверг сообщалось, что МИД Японии выразил протест посольству России в Токио и послу Николаю Ноздреву в связи с указом о передаче активов табачного конгломерата Japan Tobacco под внешнее управление.
В тот же день российское подразделение JTI начало анализировать последствия указа президента России Владимира Путина о передаче активов.