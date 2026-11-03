Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.0 комментариев
Коммунальную технику Москвы полностью перевели на зимний режим работы
Снегопогрузчики и автогрейдеры Москвы подготовили к зимнему сезону
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации после проведения необходимых технических работ.
«В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию», – приводит слова Бирюкова агентство «Москва».
Летом специалисты провели регламентное техническое обслуживание машин, заменили жидкости и фильтры, а также выполнили необходимый ремонт. На круглогодичную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.
В столице также расконсервировали машины, применяемые исключительно в холодное время года: автогрейдеры, линейные снегопогрузчики, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на опасных участках МКАД и в Новой Москве продолжат круглосуточно дежурить тягачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сезон работы фонтанов в Москве завершился.
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