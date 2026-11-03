  • Новость часаМИД назвал пыточные тюрьмы на Украине системным явлением
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турция заигрывает с южнокорейским конкурентом Росатома
    У «пыточной» «Азова» под Киевом произошли столкновения
    Эксперт назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
    На Украине признали деградацию энергетики в результате ударов ВС России
    Задержана раскрывшая «пыточную» под Киевом женщина-медик
    Нанесен массированный удар по украинским ТЭС
    Беспилотники атаковали Ярославский НПЗ
    Названы представители США на переговорах по Украине в Абу-Даби
    США нанесли «оборонительный» удар по иранскому острову Кешм
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Путин изменил мировой расклад

    Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.

    9 комментариев
    3 ноября 2026, 09:56 • Новости дня

    Коммунальную технику Москвы полностью перевели на зимний режим работы

    Снегопогрузчики и автогрейдеры Москвы подготовили к зимнему сезону

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о полном переводе парка столичной коммунальной техники на зимний режим эксплуатации после проведения необходимых технических работ.

    «В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию», – приводит слова Бирюкова агентство «Москва».

    Летом специалисты провели регламентное техническое обслуживание машин, заменили жидкости и фильтры, а также выполнили необходимый ремонт. На круглогодичную технику установили навесное плужно-щеточное оборудование и распределители противогололедных материалов.

    В столице также расконсервировали машины, применяемые исключительно в холодное время года: автогрейдеры, линейные снегопогрузчики, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на опасных участках МКАД и в Новой Москве продолжат круглосуточно дежурить тягачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сезон работы фонтанов в Москве завершился.

    Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился принять все необходимые меры для бесперебойного функционирования систем жилищно-коммунального хозяйства в период отопительного сезона.

    Мишустин сообщил о начале отопительного сезона в большинстве российских субъектов.

    2 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    Участники «Московского долголетия» обыграли молодых блогеров в Counter-Strike 2
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Команда проекта «Московское долголетие», состоящая из москвичей старшего поколения, одержала победу над сборной молодых блогеров со счетом 13:10 на турнире по Counter-Strike 2.

    Матч прошел в рамках второй Московской международной недели видеоигр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Агентства креативных индустрий Москвы. Старшее поколение представляли пять жителей столицы в возрасте от 55 до 64 лет.

    Им противостояла сборная зумеров, в которую вошли блогеры Любовь Генриховна, Павел Сарокин и Максим Лутчак. По ходу игры на помощь молодежной команде пришел популярный стример Recrent, который заменил Сарокина, однако это не помогло им одержать победу.

    «Таким соперникам и проиграть не обидно. В какой-то момент мы напряглись, сказали друг другу, что надо собраться и обыграть их, но у нас так и не получилось», – признался Лутчак.

    Участник команды победителей Юрий Кононов отметил, что ключевым преимуществом старшего поколения стали жизненный опыт и неделя совместной подготовки. По словам другой участницы сборной Ирины Макаровой, появление профессионального стримера в команде противника только раззадорило игроков «Московского долголетия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Международный олимпийский комитет свернул работу комиссии по киберспорту из-за внутреннего сопротивления признанию видеоигр полноценной спортивной дисциплиной.

    Комментарии (3)
    3 ноября 2026, 07:57 • Новости дня
    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней

    Работу курантов на Спасской башне Кремля решили приостановить на десять дней

    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главные часы России на Спасской башне Московского Кремля остановят на десять дней для проведения планового технического обслуживания.

    Механизм остановят в полночь 6 ноября в связи с проведением регламентных работ. Возобновление работы курантов запланировано на 16 ноября, пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

    Нынешние куранты работают на Спасской башне с 1767 года и считаются самыми древними действующими механическими часами в Европе. Они занимают три этажа башни, а их общий вес составляет около 25 т. Точность хода механизма обеспечивается маятником весом 32 кг.

    В последний раз куранты останавливали в 2020 году для замены части колоколов. До этого масштабные реставрационные работы проводились в 2014 году, однако тогда перезвон транслировался в записи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве решили начать масштабную реконструкцию Шуховской радиобашни.

    Также специалисты начали подбирать особые составы для спасения уцелевших после пожара фрагментов севастопольской панорамы.

    Кроме того, сильный ветер повредил стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 18:10 • Новости дня
    Спрятанное в пакет тело мужчины нашли в Новой Москве

    СК: В Новой Москве обнаружили тело пропавшего мужчины в полиэтиленовом пакете

    Tекст: Дарья Григоренко

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщили в пресс-службе столичного СК.

    В частном доме в поселении Рязановское на территории Новой Москвы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти, спрятанное в полиэтиленовый пакет, сообщило столичное управление Следственного комитета России в Max.

    По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге столицы. Следователи предполагают, что смертельные травмы ему мог нанести знакомый.

    В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Москве суд заключил под стражу мужчину за убийство бывшей супруги и сокрытие ее тела.

    Во вторник столичные следователи задержали подозреваемого в убийстве сожительницы и попытке спрятать тело в Московской области.

    В марте прошлого года в Новой Москве задержали мужчину за убийство из травматического оружия.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 00:52 • Новости дня
    Летевшие из Стамбула в Москву рейсы развернулись над Литвой и Польшей

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений в московском аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Три самолета, летевших из Стамбула во Внуково, развернулись над Литвой и Польшей и полетели обратно из-за ограничений, действующих в московском аэропорту», – сообщил источник ТАСС.

    Самолеты должны приземлиться в новом международном аэропорту Стамбула и аэропорту имени Сабихи Гекчен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал первую в сезоне гололедицу в Москве

    Синоптик Паршина: Первая гололедица ожидается в Московском регионе 3 ноября

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве и Московской области во вторник ожидается первая в этом сезоне гололедица, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «Третьего ноября будет первая в этом сезоне гололедица в отдельных районах Москвы и области, кроме того, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. И так, днем 3 ноября температура воздуха составит всего плюс два-четыре градуса», – рассказала Паршина РИА «Новости».

    Она отметила, что до этого в Москве уже было холодно, температура опускалась ниже нуля, но из-за отсутствия осадков гололедицы не возникало.

    Сочетание осадков и похолодания приведет к образованию скользких участков на дорогах и тротуарах, добавила синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр спрогнозировал установление временного снежного покрова в Москве 4 ноября.

    В пятницу октябрь в столице назвали одним из пяти самых теплых в истории.

    В тот же день синоптики сообщили о легком понижении температуры в городе на выходных.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 23:22 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    ПВО уничтожила восемь летевших на Москву беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь беспилотников, летевших на Москву», – заявил глава города в «Максе».

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотников на Москву в ночь на четверг оказалась одной из крупнейших в году.

    Собянин сообщал, что в ночь на четверг ПВО сбила большую часть из 613 направлявшихся в сторону Московского региона дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 12:34 • Новости дня
    Из ТЦ в Новой Москве эвакуировали 150 человек из-за пожара

    МЧС: Из-за пожара в ТЦ в Новой Москве эвакуировали 150 человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Порядка 150 человек были эвакуированы из-за возгорания в здании торгового центра в Новой Москве.

    Из-за возгорания в торговом центре в Новой Москве на улицу вывели около 150 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

    «Произошло возгорание в торговом центре на улице Героя России Соломатина. Проведена эвакуация порядка 150 человек», – сообщил собеседник агентства.

    В пресс-службе столичного главка МЧС добавили, что пожар произошел в здании в поселке завода Мосрентген.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу второй этаж торгового центра загорелся во Всеволожске Ленинградской области.

    В конце сентября крыша вспыхнула в воркутинском торговом центре «Белые ночи».

    В мае не менее 11 человек погибли при пожаре в торговом центре к западу от Тегерана.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 21:20 • Новости дня
    В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за тумана

    Tекст: Вера Басилая

    В Московском регионе с вечера понедельника начал действовать желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемого сильного тумана.

    Желтый уровень погодной опасности начал действовать с 21:00 в Московском регионе из-за ожидаемого тумана, передает ТАСС. «Предстоящей ночью и утром в столице и по области местами туман, видимость в Москве может упасть до 200-700 м, в Подмосковье – до 100-500 м», – сообщили в Гидрометцентре.

    Желтый уровень метеоопасности будет действовать до 09:00 вторника, 3 ноября. Столичные власти попросили автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Предстоящей ночью ожидается облачная погода без осадков, температура в Москве составит от минус 1 до плюс 1 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о наступлении метеорологической зимы в Москве во второй половине ноября.

    В пятницу начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев заявил о попадании нынешнего октября в пятерку самых теплых в истории города.

    В прошлом месяце в Москве и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи с сильными порывами ветра.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2026, 10:55 • Новости дня
    ГАИ Москвы огласила чек-лист для подготовки автомобиля к холодам

    ГАИ Москвы дала советы по подготовке автомобиля к зиме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смена летней резины на зимнюю, проверка протектора и тормозов вошли в чек-лист готовности автомобиля к холодам от столичной Госавтоинспекции.

    «Вот короткий чек-лист, чтобы автомобиль был готов к холодам: смените летнюю резину на зимнюю, проверьте износ протектора», – говорится в сообщении ГАИ Москвы в MAX.

    В перечень также входят проверка тормозов, аккумулятора, световых приборов, уплотнителей и замков.

    «Залейте незамерзающую жидкость и проверьте состояние щеток стеклоочистителей», – посоветовали в инспекции.

    В ведомстве напомнили, что с похолоданием возрастают риски на дороге из-за потери летней резиной эластичности и увеличения тормозного пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее автоюрист Лев Воропаев назвал смену летней резины на зимнюю в ноябре необязательной по действующим правилам.

    Также вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев сообщил о маскировке осенних схем телефонных и сетевых мошенников под подготовку автомобилей к зиме.

    Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о принятии плана мероприятий для реализации Стратегии безопасности на дорогах до 2030 года.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 84
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 84
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 84 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    Собянин опубликовал в «Максе» шесть сообщений, в которых проинформировал об уничтожении 20 БПЛА в понедельник вечером и 56 – во вторник.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее также сообщалось, что в понедельник силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 05:45 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 13 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы противовоздушной обороны отразили атаку 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Отражена атака 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил мэр в своем канале в Max.

    Собянин уточнил, что на местах падения обломков беспилотников в данный момент работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Собянин сообщил об уничтожении 84 беспилотников.

    В понедельник мэр заявил об уничтожении восьми направлявшихся в сторону столицы БПЛА.

    В четверг ночную попытку атаки украинских беспилотников на столичный регион назвали одной из самых массированных с начала года.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 07:48 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона летело 493 БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В сторону Московского региона за ночь летели почти 500 беспилотников, из которых 187 были нейтрализованы на подлете к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    В период с 20.30 мск понедельника до 07.30 мск вторника в направлении столичного региона было зафиксировано 493 беспилотных летательных аппарата, указал градоначальник в Max.

    Мэр отметил, что большая часть дронов была ликвидирована системами противовоздушной обороны Минобороны на дальних рубежах.

    При этом 187 аппаратов удалось нейтрализовать непосредственно на подлете к Москве.

    До этого Собянин сообщал о 13 уничтоженных дронах на подлете к городу. Еще раньше мэр заявлял об уничтожении 84 направлявшихся к Москве дронов. В понедельник средства ПВО ликвидировали восемь летевших в сторону города беспилотников.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Суд не счел сбой навигатора из-за БПЛА основанием для отмены штрафа

    Московский суд отказался отменять штраф из-за сбоя навигатора при атаке БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Щербинский суд Москвы постановил, что сбой навигационных систем из-за противодействия беспилотникам не может быть достаточным основанием для признания незаконным штрафа за превышение скорости.

    Россиянин Андрей Таволжанский превысил скорость на 22 км/ч на территории Новой Москвы, за что получил штраф в размере 750 рублей, пишет ТАСС.

    Водитель попытался обжаловать решение. Он заявил, что в момент нарушения в столице велось активное противодействие беспилотникам, из-за чего в работе навигационного оборудования произошел сбой и камера неверно указала адрес.

    «Ссылки заявителя Таволжанского, что в обжалуемом постановлении указан несуществующий адрес, так как в момент фиксации правонарушения было активное противодействие беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), не могут быть приняты во внимание, поскольку адрес правонарушения соответствует фактическому расположению специального технического средства, имеющего функцию фото- и киносъемки, видеозаписи», – говорится в решении суда.

    В материалах дела подчеркивается отсутствие технических неисправностей в режиме работы камеры. Жалоба оштрафованного водителя была отклонена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за превышение скорости в два раза.

    Государственная дума одобрила поправки об увеличении штрафов за превышение скорости на 50%.

    Комитет Госдумы одобрил поправки об увеличении штрафов за нарушения ПДД.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Пулково принял 12 рейсов из-за ограничений в аэропортах Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Петербургский аэропорт Пулково принял на запасной аэродром 12 рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве Московского авиаузла.

    Запасной аэродром петербургской воздушной гавани принял 12 рейсов из-за ограничений в столичных аэропортах, цитирует сообщение Пулково ТАСС.

    В связи с ограничениями воздушного пространства Московского авиаузла корректируется полетная программа в этом направлении, сообщается в Max самого аэропорта.

    Временные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник авиакомпания «Победа» вынужденно скорректировала расписание полетов из-за временного закрытия воздушного пространства в ряде аэропортов страны.

    Три пассажирских самолета, следовавших из Стамбула в Москву, развернулись над Польшей и Литвой из-за ограничений во Внуково.

    Напомним, в ночь с понедельника на вторник в сторону Московского региона летели почти 500 беспилотников.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2026, 09:51 • Новости дня
    В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро мужчину с отверткой

    В московском метро полиция задержала угрожавшего пассажирам отверткой мужчину

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице правоохранители задержали злоумышленника, который размахивал отверткой в вагоне поезда Московского метрополитена и угрожал пассажирам физической расправой, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

    Мужчина 1978 года рождения вел себя агрессивно в вагоне электропоезда на участке между станциями «Аминьевская» и «Проспект Вернадского», создавая угрозу жизни и здоровью окружающих, сказал Васенин ТАСС.

    «Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали злоумышленника по месту проживания в г. Апрелевка Московской области и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – добавил собеседник.

    Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы арестовали мужчину за нанесение пассажиру метро в Москве ударов кулаком и канцелярским ножом.

    В начале того же месяца 18-летнему местному жителю назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    В сентябре суд арестовал на 15 суток мужчину за попытку сфотографировать девушку под юбкой на эскалаторе станции «Пушкинская».

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова: Власть Зеленского держится на пыточных тюрьмах
    На Украине в результате взрывов получили повреждения четыре ТЭС
    Российские беспилотники поразили четыре локомотива на Украине
    Шведская компания отказалась спонсировать ЧМ по хоккею из-за участия России
    Жители Томской области убили растерзавшего охотника медведя
    МВД предупредило о поддельных сайтах магазинов шин
    Куранты на Спасской башне Кремля решили остановить на десять дней

    Турция заигрывает с южнокорейским конкурентом Росатома

    Пока Россия готовится к концу года запустить первый энергоблок турецкой АЭС, Анкара уже договаривается о строительстве второй станции. Однако не с Россией, а с Южной Кореей. Турция планирует построить еще две АЭС вдобавок к первой, которую строит Росатом. Достанутся ли следующие атомные проекты России? И зачем Турция плодит конкурентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

    Перейти в раздел

    Гей-пропаганда Европы спотыкается о Прибалтику

    Требования отставки премьер-министра зазвучали в Литве. И хотя формально это касается скандала в связи с обвинениями премьера в плагиате, реальная подоплека может быть куда более любопытной. Речь идет о попытке ряда литовских политиков противостоять давлению Евросоюза, который навязывает стране агрессивную ЛГБТ-повестку. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Выплаты работающим пенсионерам в 2026 году: как оформить доплату к пенсии и что положено после увольнения

      Пенсионеры, которые продолжают трудиться, получают пенсию на особых условиях: часть надбавок сохраняется, часть оформляется по заявлению, а некоторые доплаты становятся доступны только после ухода с работы. Какие выплаты положены работающим пенсионерам, как увеличить пенсию, не увольняясь, и что меняется при увольнении или сокращении?

    • Церковные праздники в ноябре 2026 года: православный календарь, главные даты и Рождественский пост

      В ноябре 2026 года православные верующие отметят празднование Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, Димитриевскую родительскую субботу 7 ноября, день памяти великомученика Димитрия Солунского 8 ноября и Собор Архистратига Михаила 21 ноября. В конце месяца, 28 ноября, начнется Рождественский пост, который продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. При этом двунадесятых праздников в ноябре нет: следующий такой праздник, Введение во храм Пресвятой Богородицы, приходится на 4 декабря. Рассказываем, какие церковные праздники будут в ноябре 2026 года, когда родительская суббота и какие дни будут постными.

    • Когда придет пенсия в ноябре 2026 года: график выплат, переносы и дата 3 ноября

      В ноябре 2026 года часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока. Пенсию, которая обычно поступает на банковский счет 4 ноября, перечислят 3 ноября из-за Дня народного единства. С 5 ноября выплаты через банки продолжатся по обычным региональным графикам, а доставка через почту будет проходить с 3 по 25 ноября. Разбираемся, когда придет пенсия в ноябре 2026 года, кому деньги перечислят досрочно и где узнать точную дату выплаты.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации