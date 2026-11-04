По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.0 комментариев
Удар ВСУ по энергосетям нарушил электроснабжение Запорожской области
Балицкий: Атака ВСУ на энергосети нарушила электроснабжение Запорожской области
Украинские военные атаковали магистральные энергосети за пределами Запорожской области, электроснабжение в регионе нарушено, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«В результате атаки БПЛА противника на магистральные энергосети, расположенные за пределами нашего региона, электроснабжение Запорожской области нарушено», – написал Балицкий в Max.
Он отметил, что графики подачи электроснабжения временно не действуют. Работы по восстановлению находятся на особом контроле федерального центра.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о частичном отключении электроснабжения из-за атаки ВСУ на энергосистему региона.
В июне несколько объектов энергетики были повреждены дронами ВСУ.
В мае электроснабжение части территории Запорожской области было нарушено после атак ВСУ.