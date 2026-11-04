Суд взыскал с бизнесмена Чекменева и его семьи около 3 млрд рублей

Суд в Москве взыскал с бизнесмена Чекменева и его семьи около 3 млрд рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд удовлетворил требования ФНС и взыскал с бизнесмена Анатолия Чекменева, членов его семьи, а также ряда подконтрольных юридических лиц солидарно 2,827 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Ущерб бюджету России был причинен в результате масштабной схемы по уклонению от уплаты налогов с использованием подконтрольных юридических лиц. Среди соответчиков по иску – АО «Объединенная промышленная компания», ООО «Техпромлит», ООО «РГМ-центр» и АО «РГМ-центр».

В 2006 году против Анатолия Чекменева было возбуждено уголовное дело по обвинениям в мошенничестве, преднамеренном банкротстве ОАО «Рудгормаш» и легализации преступных доходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Екатеринбурге заключил под стражу бывшую заместительницу руководителя управления ФНС по Свердловской области Ольгу Голендухину по делу о взятке.

На прошлой неделе ФНС попросила включить в реестр кредиторов блогера Андрея Сидоропуло требование на 9 млн рублей.

В тот же день налоговая служба начала тестировать модель для выявления скрывающих доходы самозанятых граждан.