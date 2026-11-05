Автоэксперт перечислил частые ошибки при подготовке автомобиля к зиме

Россиянам объяснили опасность использования неразбавленного антифриза зимой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Автоэксперт Ашот Ерицян назвал «Ленте.ру» самые распространенные ошибки при подготовке машины к зиме. По его словам, в частности, менять антифриз в автомобиле лучше до наступления устойчивых морозов, при этом нельзя заливать неразбавленный концентрат. Дело в том, что чистый этиленгликоль замерзает при температуре ниже минус 13 градусов, тогда как его смесь с водой в равных пропорциях выдерживает до минус 37 градусов.

Из-за сокращения светового дня многие водители устанавливают более мощные лампы в фары, однако это может привести к перегреву разъемов и повреждению отражателей, считает специалист.

«Если штатного освещения недостаточно, сначала стоит проверить состояние фар и их регулировку. Причиной плохой видимости могут быть помутневшие стекла или неправильно настроенный свет», – указал Ерицян.

Владельцам дизельных машин эксперт напомнил о необходимости перехода на зимнее топливо до первых морозов. Если летняя солярка уже замерзла, добавлять антигель бесполезно – потребуется размораживатель топлива или теплый гараж. Водителям электрокаров специалист посоветовал держать в багажнике запасной кабель для зарядки, так как на сильном морозе провода дубеют и могут треснуть.

Ерицян также не рекомендовал увлекаться покупкой зимних автоаксессуаров. По его словам, компактные обогреватели салона от прикуривателя имеют слишком малую мощность, провода чехлов на руль с подогревом мешают управлению, а электрические скребки для стекол почти не экономят время по сравнению с обычными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце автоэксперт Андрей Тумкин заявил о необходимости проверки светотехники и тормозной системы перед наступлением холодов.

В апреле Ашот Ерицян предупредил о сокращении ресурса мотора из-за длительной работы автомобиля на холостом ходу.

В феврале правоохранительные органы сообщили об использовании злоумышленниками морозов для обмана водителей при продаже аккумуляторов и антифриза.