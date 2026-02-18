МВД раскрыло схему обмана водителей на зимних распродажах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аферисты в конце зимы вернулись к проверенной схеме хищения средств граждан под предлогом сезонных скидок на комплектующие, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Преступники учитывают погодные условия и потребность владельцев транспорта в срочном обслуживании машин с минимальными затратами.

«Осторожно: «зимняя распродажа автотоваров» может быть обманом. В феврале снова активизировались мошенники, которые маскируются под «срочную распродажу автотоваров со склада» по подозрительно низким ценам», – пояснили в МВД.

Киберполиция отмечает, что объявления выглядят крайне правдоподобно. Однако после перевода предоплаты покупатель либо получает некачественные изделия, либо вовсе теряет деньги. Главными признаками обмана служат требование аванса, отсутствие реквизитов и отговорки об отсутствии чеков якобы из-за работы «по-простому».

Ранее сообщалось, что в последние 11 месяцев в стране зафиксировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров. Сумма ущерба от таких преступлений достигла почти 300 млрд рублей.