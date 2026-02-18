Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
МВД раскрыло схему обмана водителей на зимних распродажах
Злоумышленники используют февральские морозы, предлагая автомобилистам срочно купить аккумуляторы и антифриз по заниженным ценам, но вместо товара присылают мусор, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Аферисты в конце зимы вернулись к проверенной схеме хищения средств граждан под предлогом сезонных скидок на комплектующие, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Преступники учитывают погодные условия и потребность владельцев транспорта в срочном обслуживании машин с минимальными затратами.
«Осторожно: «зимняя распродажа автотоваров» может быть обманом. В феврале снова активизировались мошенники, которые маскируются под «срочную распродажу автотоваров со склада» по подозрительно низким ценам», – пояснили в МВД.
Киберполиция отмечает, что объявления выглядят крайне правдоподобно. Однако после перевода предоплаты покупатель либо получает некачественные изделия, либо вовсе теряет деньги. Главными признаками обмана служат требование аванса, отсутствие реквизитов и отговорки об отсутствии чеков якобы из-за работы «по-простому».
Ранее сообщалось, что в последние 11 месяцев в стране зафиксировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров. Сумма ущерба от таких преступлений достигла почти 300 млрд рублей.