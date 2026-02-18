Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
ФАС начала проверять каждое повышение цен на сотовую связь
Федеральная антимонопольная служба решила проанализировать все изменения стоимости услуг телекоммуникационных компаний, заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский.
«Повышение тарифов крупнейших операторов исследуется на предмет экономической обоснованности. И при необходимости принимаются меры, направленные на снижение тарифов», – цитирует Шаскольского РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что абоненты с архивными тарифами российских операторов столкнутся с дополнительной платой за безлимитный интернет.
В июле Арбитражный суд Москвы поддержал решение регулятора о взыскании с МТС 3 млрд рублей за необоснованный рост цен.