Песков опроверг сообщения о ядерных испытаниях России и Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия и Китай не проводили ядерных испытаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом он опроверг сообщения США о том, что якобы в июне 2020 года в Китае проводились подземные ядерные испытания.

Песков отметил: «Мы слышали много ссылок на некие испытания. Упоминалась в этой связи и Российская Федерация, и Китай. Ни Российская Федерация, ни Китай никаких ядерных испытаний не проводили». По его словам, аналогичная позиция была высказана и официальным представителем Китая, который решительно отверг подобные обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти планируют возобновить ядерные испытания на условиях, аналогичных подходам России и Китая, без проведения мощных атмосферных взрывов. США намерены проводить эти испытания без масштабных атмосферных взрывов, подобных тем, что проходили в середине прошлого века.