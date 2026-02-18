Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой МИД Кубы Паррильо
Президент Владимир Путин в среду намерен провести встречу с руководителем министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильо, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Кубинский министр находится в Москве с визитом, Путин примет его в среду, указал Песков, передает ТАСС.
«У него уже были встречи с членами российского руководства, и вот сегодня он будет у президента», – добавил он.
Встреча имеет особое значение с учетом сложного периода, который переживает Куба, заключил представитель Кремля.
Ранее Россия решила отправлять нефть Кубе в качестве гуманитарной помощи.
МИД России пояснял, что Москва солидарна с Гаваной и уже оказывает ей материальную помощь.