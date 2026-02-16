Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Лукашенко: Белоруссия не будет лизать кого-то в «Совете мира»
Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика будет работать в «Совете мира», занимая исключительно собственную суверенную позицию, передает БелТА.
«Мы серьезно намерены работать в «Совете мира», серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию», – заявил Лукашенко.
Глава государства отметил, что Белоруссия не собирается пересматривать ранее принятое решение об участии в «Совете мира». Лукашенко уточнил, что несмотря на союзнические отношения с Россией, Белоруссия будет отстаивать собственные интересы, одновременно вырабатывая единую позицию с Москвой по ряду вопросов.
Ранее Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США в «Совете мира». Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.
Белоруссия вошла в расширенный список стран-учредительниц «Совета мира», учрежденного по инициативе президента США Дональда Трампа.
Напомним, Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира» и подчеркнул отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.
Также президент Белоруссии назвал полной ложью сообщения о том, что для вступления в «Совет мира» якобы требуется внести миллиард долларов.