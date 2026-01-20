Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Белоруссия вошла в «Совет мира»
Лукашенко: Для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов
Белорусский президент оформил согласие страны на участие в международном органе по регулированию ситуации в секторе Газа, предложенном Дональдом Трампом. Он также назвал полной ложью сообщения о том, что для вступления в «Совет мира» якобы требуется внести миллиард долларов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира», созданному для управления сектором Газа по инициативе президента США Дональда Трампа. Видео подписания документа было опубликовано Telegram-каналом «Пул Первого».
Президент отметил: «Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета». Лукашенко пояснил, что обращение направлено в Соединенные Штаты в полном соответствии с процедурой, обозначенной в письме Трампа, передает БелТА.
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал полной ложью сообщения о том, что для вступления в «Совет мира» якобы требуется внести миллиард долларов. «Никаких денег не нужно», – заявил Лукашенко, комментируя публикации в СМИ и соцсетях, где утверждалось о финансовых требованиях для участия в новой международной организации. Он подчеркнул, что «Совет мира» создается на принципах равноправия и взаимной поддержки, без каких-либо платежей от участников.
Приглашение на участие в «Совете мира» Лукашенко получил от президента США накануне. Документ предусматривает участие Белоруссии в совместном управлении вопросами, связанными с ситуацией в секторе Газа.
Москва также получила конкретные предложения и проект устава по созданию «Совета мира», что демонстрирует попытки США создать международную коалицию, отметили в МИД.
Ранее американские официальные лица выдвинули предложение расширить повестку «Совета мира», включив в нее темы по Украине и Венесуэле.