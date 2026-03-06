ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по железнодорожным составам с вооружением и военной техникой, складам боеприпасов, местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в канале Max Минобороны.

В течение недели ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожены семь реактивных систем залпового огня, в том числе пусковая установка американской РСЗО HIMARS и три боевые машины чешской РСЗО Vampire.

Средствами ПВО сбиты 62 управляемые авиабомбы, 22 снаряда РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и 2154 беспилотника, отчитались в Минобороны.

Силами Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала спец операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 960 беспилотников, 651 ЗРК, 28 060 танков и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.

До этого ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.