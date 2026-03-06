Tекст: Тимур Шайдуллин

Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.

В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.

По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.

Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.

А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.