Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?9 комментариев
Экс-продюсера Газманова арестовали за крупное мошенничество
Суд в Москве арестовал бывшего продюсера Газманова за мошенничество
Басманный суд столицы отправил в СИЗО экс-продюсера певца Олега Газманова Филиппа Россу, которому вменяют мошенничество и нарушение авторских прав.
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу экс-продюсеру Олега Газманова Филиппу Россе, передает ТАСС.
Судебные документы подтверждают, что арест связан с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав.
В материалах дела отмечается, что его обвиняют по части четвертой статьи 159 УК РФ и статье 146 УК РФ. Ему вменяют совершение мошенничества и незаконное использование авторских и смежных прав в крупном масштабе.
Филипп Росса работал с рядом известных артистов и долгое время сотрудничал с Олегом и Родионом Газмановыми. Также он занимался вопросами авторских прав и развитием музыкальных сервисов.
Ранее Московский городской суд оставил в следственном изоляторе обвиняемого в мошенничестве в отношении Олега Газманова.