Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Мосгорсуд оставил Саркисяна в СИЗО по делу певца Газманова
Московский городской суд оставил в следственном изоляторе обвиняемого в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова Геворга Саркисяна.
Постановление Басманного суда Москвы осталось без изменений, а апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения, передает РИА «Новости».
Юрист семьи Газманова Роман Кузьмин в суде заявил, что Саркисян не возмещает ущерб, причиненный певцу.
«Мы рассматриваем это так, что обсуждение этой темы обвиняемым – это пыль в глаза, Саркисян любыми способами хочет покинуть РФ», – сказал он.
Сторона защиты утверждала, что Саркисян не совершал преступлений, а отношения с потерпевшими носили предпринимательский характер и были закреплены коммерческими договорами, которые не были исполнены по независимым причинам. Сам обвиняемый считает свой арест незаконным.
По версии следствия, в 2019 году Олег Газманов и его супруга Марина Муравьева-Газманова выдали Саркисяну заем, который тот не вернул.
Позже стало известно о нескольких эпизодах мошенничества, среди которых эпизод с Газмановыми. После задержания Саркисяна сначала заключили под стражу, затем перевели под домашний арест, однако позже вновь арестовали по второму делу о мошенничестве.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги.
Юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин сообщал, что подозреваемый в мошенничестве в отношении Олега Газманова Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны.