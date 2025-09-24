Мосгорсуд оставил Саркисяна в СИЗО по делу певца Газманова

Tекст: Алексей Дегтярев

Постановление Басманного суда Москвы осталось без изменений, а апелляционная жалоба защиты – без удовлетворения, передает РИА «Новости».

Юрист семьи Газманова Роман Кузьмин в суде заявил, что Саркисян не возмещает ущерб, причиненный певцу.

«Мы рассматриваем это так, что обсуждение этой темы обвиняемым – это пыль в глаза, Саркисян любыми способами хочет покинуть РФ», – сказал он.

Сторона защиты утверждала, что Саркисян не совершал преступлений, а отношения с потерпевшими носили предпринимательский характер и были закреплены коммерческими договорами, которые не были исполнены по независимым причинам. Сам обвиняемый считает свой арест незаконным.

По версии следствия, в 2019 году Олег Газманов и его супруга Марина Муравьева-Газманова выдали Саркисяну заем, который тот не вернул.

Позже стало известно о нескольких эпизодах мошенничества, среди которых эпизод с Газмановыми. После задержания Саркисяна сначала заключили под стражу, затем перевели под домашний арест, однако позже вновь арестовали по второму делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги.

Юрист семьи Газмановых Роман Кузьмин сообщал, что подозреваемый в мошенничестве в отношении Олега Газманова Геворк Саркисян, находящийся под стражей, якобы намеревается сбежать из страны.