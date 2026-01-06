После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.4 комментария
В Твери после хлопка газа погиб человек
Бытовой газ в квартире жилого дома в Твери погиб мужчина, еще двое жителей получили различные травмы, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
ЧП произошло в ночь на 6 января в одной из квартир многоквартирного дома. Причиной трагедии стал хлопок бытового газа, который произошел по месту жительства погибшего мужчины.
Еще двум жителям дома была оказана необходимая медицинская помощь прямо на месте происшествия. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с газовым оборудованием, установленным в квартире.
