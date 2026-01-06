В Твери после хлопка газа погиб человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

ЧП произошло в ночь на 6 января в одной из квартир многоквартирного дома. Причиной трагедии стал хлопок бытового газа, который произошел по месту жительства погибшего мужчины.

Еще двум жителям дома была оказана необходимая медицинская помощь прямо на месте происшествия. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с газовым оборудованием, установленным в квартире.

В начале января в городе Первоуральск в Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар. Пострадали три человека.