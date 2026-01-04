Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.0 комментариев
МВД: Взрыв газа в Первоуральске привел к госпитализации трех человек
После взрыва газа в жилой четырехэтажке в Первоуральске Свердловской области три человека были доставлены в больницу, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, среди пострадавших оказались хозяйка квартиры, где произошел взрыв, и две женщины из соседней квартиры, передает РИА «Новости».
«Для оказания первой медицинской помощи в больницу с места происшествия доставлены три человека – хозяйка жилища и еще две женщины из соседней квартиры. По итогам начавшегося разбирательства представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», – заявил Горелых.
Напомним, в воскресенье в городе Первоуральске в Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа, после чего вспыхнул пожар.
