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Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о Листьеве
Гендиректор Первого канала Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о Листьеве
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что его возвращение на телевидение связано с памятью о Владиславе Листьеве, убитом 30 лет назад.
Константин Эрнст заявил, что вернулся на телевидение в память о Владиславе Листьеве, который был убит 30 лет назад. Эрнст отметил, что день трагедии отпечатался в его памяти в мельчайших деталях, передает ТАСС,
По его словам, он узнал о смерти Листьева, находясь в Венеции на съемках программы «Матадор». Оператор Эрнста, узнав о трагедии от жены, закричал и рассказал о случившемся, после чего они немедленно отправились в Москву.
Эрнст поделился, что Листьев был уникальным человеком, который создавал и развивал проекты, а затем передавал их другим. Он назвал Листьева последним общенациональным героем, понятным и любимым зрителями всех возрастов. По его словам, Листьев – это человек, которого ему «на протяжении 30 лет каждый день не хватает и которого никто не смог заменить».
В годовщину смерти Листьева генеральный директор Первого канала возложил цветы к его могиле на Ваганьковском кладбище. Панихиду посетили коллеги и поклонники телеведущего, в том числе Алексей Глызин, которые вспоминали его как человека, которого никто не смог заменить.
Тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года. Его убийство остается нераскрытым, несмотря на многочисленные попытки возобновить расследование. Возможная причастность Бориса Березовского к этому делу не подтвердилась, и преступление до сих пор остается загадкой.
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов сообщил, что Борис Березовский мог предотвратить убийство тележурналиста Владислава Листьева, но не сделал этого из-за конфликта с ним.
Автор фильма-расследования об этом олигархе Андрей Кондрашов считал, что Березовский был связан с резонансными преступлениями, включая убийство журналиста Влада Листьева и сопредседателя партии «Либеральная Россия» Сергея Юшенкова.