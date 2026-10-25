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Хуситы объявили о новой ракетной атаке на аэропорт Эр-Рияда
Йеменское движение «Ансар Алла» выпустило ракеты по аэропорту Эр-Рияда
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии после возобновления его работы.
Йеменские повстанцы провели три военные операции с применением десятков баллистических ракет, одной из целей которых стал международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление движения.
Помимо столичной воздушной гавани, целями атак стали ангары для авиационной техники, склады боеприпасов, центры управления беспилотниками и другие ключевые объекты на авиабазе Хамис-Мушайт на юго-западе Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аравийская коалиция уничтожила выпущенную хуситами в направлении Эр-Рияда баллистическую ракету.
В четверг представитель мятежного движения «Ансар Алла» Яхья Сариа сообщил об ударе по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.
Во вторник Британия задействовала истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников.