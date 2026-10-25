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Володин провел переговоры со спикерами Уганды, Кубы и Таиланда
Володин встретился с коллегами из Уганды, Кубы и Таиланда на форуме БРИКС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на полях Международного парламентского форума БРИКС в Индии провел переговоры с парламентариями из Уганды, Кубы и Таиланда.
Стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского диалога, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.
Сотрудничество России со странами Африки и взаимодействие в парламентском измерении затрагивались на встрече Володина со спикером парламента Уганды Джейкобом Марксонсом Оботом. «Уганду и Россию объединяют глубокие исторические связи. Мы бы хотели продолжить укрепление наших отношений, в том числе на парламентском уровне», – заявил председатель парламента африканского государства.
Во время общения с представителями Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы председатель Госдумы указал на важность диалога в двустороннем и многостороннем форматах. Володин подчеркнул, что граждане должны сами выбирать свое будущее, а отношения между странами необходимо строить на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.
Также состоялся разговор с председателем сената Национальной ассамблеи Таиланда Монгкхоном Сурасаттей. Говоря о двусторонних отношениях, Володин назвал Таиланд старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла сообщил об обсуждении с российской стороной укрепления межпарламентского сотрудничества.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Индией более чем на 20%.
В субботу российская делегация прибыла в Индию с рабочим визитом для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.