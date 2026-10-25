Лидер венесуэльской оппозиции Мачадо тайно вернулась на родину

Newsmax: Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо тайно прибыла в страну

Tекст: Ольга Иванова

Ожидается, что политик появится на публике в воскресенье в Каракасе или его окрестностях, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Newsmax.

«Я здесь. С вами», – написала Мачадо в соцсети X.

Информацию о прибытии лидера оппозиции в страну также подтвердил венесуэльский оппозиционный деятель Эдмундо Гонсалес.

В начале октября госсекретарь США Марко Рубио опровергал сообщения о просьбах Вашингтона к другим странам не допустить возвращения политика на родину. В конце сентября нидерландское издание Volkskrant сообщало о неудачных попытках Мачадо прилететь в Венесуэлу через Арубу и Кюрасао из-за отказа Нидерландов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп отметил необходимость проведения прозрачных выборов в Венесуэле.

В августе госсекретарь США Марко Рубио заявил о длительных сроках подготовки к голосованию.

В июле уполномоченный лидер Венесуэлы Дельси Родригес назвала условием проведения выборов достижение взаимопонимания между политическими силами.