Жена Дудя заработала миллионы на уехавших из России

Жена Дудя заработала миллионы на языковой школе в Барселоне для эмигрантов

Tекст: Вера Басилая

После начала СВО на Украине супруга признанного в России иноагентом блогера Юрия Дудя* получила крупную прибыль в эмиграции, передает Ura.ru со ссылкой на Shot. Ольга Дудь стала одним из владельцев языковой школы в Барселоне, ориентированной на переехавших россиян.

«Жена Юрия Дудя заработала минимум 9 млн рублей в Барселоне после начала СВО», – сообщает источник. Уточняется, что именно этот образовательный бизнес блогер активно рекламировал в своих видеороликах. При этом юридически компания была оформлена на его супругу.

Клиентам школы обещают быстрое освоение испанского и других языков. Кроме того, релокантам предлагают содействие в оформлении визовых документов и помощь в построении успешной карьеры. Стоимость прохождения языкового курса может достигать 370 тыс. рублей.

В ноябре прошлого года московский суд заочно приговорил Юрия Дудя к одному году и десяти месяцам колонии.

Летом того же года Басманный районный суд арестовал блогера заочно.

Столичная прокуратура направила материалы для возбуждения данного уголовного дела в Следственный комитет.