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Жена Дудя заработала миллионы на уехавших из России
Жена Дудя заработала миллионы на языковой школе в Барселоне для эмигрантов
Супруга Юрия Дудя* (внесен в список иноагентов) Ольга Дудь стала совладелицей образовательного центра в Испании, предлагая эмигрантам помощь с визами и курсы стоимостью до 370 тыс. рублей.
После начала СВО на Украине супруга признанного в России иноагентом блогера Юрия Дудя* получила крупную прибыль в эмиграции, передает Ura.ru со ссылкой на Shot. Ольга Дудь стала одним из владельцев языковой школы в Барселоне, ориентированной на переехавших россиян.
«Жена Юрия Дудя заработала минимум 9 млн рублей в Барселоне после начала СВО», – сообщает источник. Уточняется, что именно этот образовательный бизнес блогер активно рекламировал в своих видеороликах. При этом юридически компания была оформлена на его супругу.
Клиентам школы обещают быстрое освоение испанского и других языков. Кроме того, релокантам предлагают содействие в оформлении визовых документов и помощь в построении успешной карьеры. Стоимость прохождения языкового курса может достигать 370 тыс. рублей.
В ноябре прошлого года московский суд заочно приговорил Юрия Дудя к одному году и десяти месяцам колонии.
Летом того же года Басманный районный суд арестовал блогера заочно.
Столичная прокуратура направила материалы для возбуждения данного уголовного дела в Следственный комитет.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом