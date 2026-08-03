МС-21 полностью выполнил летное задание

Tекст: Алексей Дегтярёв

Полет продолжался на высотах до 6 тыс. метров при приборных скоростях до 600 км/ч. Специалисты проверили устойчивость и управляемость воздушного судна в разных конфигурациях, а также работу отечественных систем, передает РИА «Новости».

«Первая серийная машина показала себя хорошо, полетное задание выполнено полностью», – заявил Таскаев.

Машиной управлял экипаж, в состав которого также вошли летчики-испытатели Сергей Михайлюк и Андрей Воропаев, а также инженер-испытатель Николай Фонурин.

Напомним, первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21 провел первый полет в понедельник.

Президент Владимир Путин осмотрел готовящийся к первому полету лайнер МС-21-310 на Иркутском авиазаводе.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что завершение сертификационных испытаний этого самолета намечено на следующий год. Осенью прошлого года второй опытный образец с отечественными системами успешно выполнил беспосадочный перелет из Иркутска в Жуковский.