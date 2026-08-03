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Аномальная жара убила трех львов в японском зоопарке
От перегрева в зоопарке Тама под Токио погибли три льва
Жертвами 40-градусного зноя в пригороде Токио стали три хищника, при этом еще три обитателя местного зоосада находятся в критическом состоянии.
В зоопарке Тама в пригороде японской столицы за последнюю неделю умерли три из 16 содержащихся там львов, передает ТАСС.
Администрация учреждения предварительно связывает гибель животных с аномальной жарой. С 23 июля вольер закрыли из-за резкого ухудшения самочувствия хищников.
Специалисты отмечали у зверей потерю аппетита и усталость, некоторые особи падали в обморок. Несмотря на помощь ветеринаров, спасти трех львов не удалось. Еще трое животных находятся в тяжелом состоянии, для их охлаждения применяют кондиционеры и вентиляторы.
Точную причину гибели установят после вскрытия. Предварительное исследование показало общее обезвоживание и полиорганную недостаточность, что, как отметили специалисты, «позволяет предположить, что перегрев был одним из факторов, способствовавших смерти».
В последние недели температура в некоторых районах Японии превышает 40 градусов. Только с 20 по 26 июля из-за тепловых ударов госпитализировали более 18 тыс. человек, 45 пострадавших скончались.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля из-за продолжительной жары в Челябинском зоопарке умер северный олень.
В Испании экстремально высокие температуры спровоцировали гибель более 3 тыс. человек. В шести наиболее пострадавших странах Западной Европы аномальный зной унес жизни 14 тыс. граждан.