Аномальная жара убила трех львов в японском зоопарке

От перегрева в зоопарке Тама под Токио погибли три льва

Tекст: Мария Иванова

В зоопарке Тама в пригороде японской столицы за последнюю неделю умерли три из 16 содержащихся там львов, передает ТАСС.

Администрация учреждения предварительно связывает гибель животных с аномальной жарой. С 23 июля вольер закрыли из-за резкого ухудшения самочувствия хищников.

Специалисты отмечали у зверей потерю аппетита и усталость, некоторые особи падали в обморок. Несмотря на помощь ветеринаров, спасти трех львов не удалось. Еще трое животных находятся в тяжелом состоянии, для их охлаждения применяют кондиционеры и вентиляторы.

Точную причину гибели установят после вскрытия. Предварительное исследование показало общее обезвоживание и полиорганную недостаточность, что, как отметили специалисты, «позволяет предположить, что перегрев был одним из факторов, способствовавших смерти».

В последние недели температура в некоторых районах Японии превышает 40 градусов. Только с 20 по 26 июля из-за тепловых ударов госпитализировали более 18 тыс. человек, 45 пострадавших скончались.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля из-за продолжительной жары в Челябинском зоопарке умер северный олень.

В Испании экстремально высокие температуры спровоцировали гибель более 3 тыс. человек. В шести наиболее пострадавших странах Западной Европы аномальный зной унес жизни 14 тыс. граждан.