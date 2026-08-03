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    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

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    Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.

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    3 августа 2026, 14:45 • Новости дня

    В Сеуте развернули временный морг из-за наплыва мигрантов

    Pais: В Сеуте оборудовали временный морг на 200 мест для мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    После массового прорыва нелегалов из Марокко власти испанского анклава экстренно переоборудовали бывший военный госпиталь для размещения 200 тел погибших.

    В испанском анклаве Сеута оборудовали временный морг на 200 мест из-за массового притока мигрантов, передает РИА «Новости».

    Помещение развернули в бывшем военном госпитале, куда продолжают поступать тела погибших при попытке проникнуть на территорию.

    «Временный морг, развернутый в бывшем военном госпитале Сеуты после массового наплыва мигрантов в прошлый четверг и уже оборудованный для размещения до 200 тел, продолжает принимать тела погибших», – сообщает испанское издание Pais. Отмечается, что среди умерших много подростков. По данным радиостанции Cadena SER, число жертв достигло 90 человек.

    Для обеспечения безопасности в городе работают около трех тысяч сотрудников силовых структур и военных. Гражданская гвардия продолжает поиск и идентификацию тел. В конце июля мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщал, что за сутки в анклав проникли около 60 тыс. человек, что привело к беспорядкам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Позже испанский канал RTVE сообщил о 67 погибших нелегалах. Министерство внутренних дел Марокко назвало причиной миграционного кризиса дезинформацию.

    31 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Политолог Трухачев: Бездумные решения правительства Санчеса привели к миграционному кризису в испанской Сеуте

    Политолог объяснил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту
    @ REDUAN DRIS/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У Марокко есть территориальные претензии на испанские города Сеута и Мелилья. В связи с этим можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов в Испанию. Однако на деле причина миграционного кризиса – в бездумной политике правительства Педро Санчеса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев.

    «Премьер Испании Педро Санчес – главный европейский мигрантолюб. Он не согласен с общим ужесточением миграционной политики, которая происходит в Евросоюзе», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Собеседник напомнил, что ранее в ЕС вступил в силу новый пакт о миграции: в частности, процедуры проверки прав на убежище и высылки из страны объединения стали быстрее и жестче.

    «Вместе с тем, в Испании благодаря Санчесу запустили программу иммиграционной амнистии, в результате полмиллиона нелегалов из Африки и Ближнего Востока получили возможность легализоваться в Европе. Кроме того, испанский суд – опять же с подачи Санчеса – постановил, что мигранты не могут быть возвращены в упрощенном порядке, если их задержали в море при попытке добраться до Сеуты», – указал собеседник. Шаги Мадрида в итоге привели к тому, что жители других стран решили попытать счастья.

    Трухачев на этом фоне упомянул территориальные претензии Марокко на испанские города Сеута и Мелилья. Можно было бы предположить, что Рабат приложил руку к наплыву мигрантов, однако есть ряд нюансов. «С одной стороны, марокканцам хочется вернуть анклавы. Но с другой, все проблемы, которые там есть, власти африканского государства получат на своей территории. Более того, в случае притязаний на Сеуту и Мелилью Марокко лишится больших денег от Брюсселя», – детализировал политолог.

    «Другими словами, марокканцам следует подумать, нужно ли решать давний спор именно сейчас. Я бы на месте испанцев сам бы отказался от этих городов», – сыронизировал собеседник. Как бы то ни было, в связи с событиями в Сеуте целый ряд стран ЕС всерьез обсуждают возможность приостановить участие Испании в Шенгенской зоне, продолжил спикер. «Дело в том, что никто не хочет принимать толпы мигрантов из-за бездумной политики Санчеса и делить с ним ответственность», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, миграционный кризис – главное, что может всерьез подорвать единство ЕС. «Если масштабы бедствия станут разрастаться, это окажется тактически выгодно для России, потому что внимания Евросоюза будет отвлечено, в том числе от Украины. Другое дело, что мы на это должны смотреть и не повторять ошибок, которые были допущены в Европе», – заключил Трухачев.

    Ранее тысячи мигрантов из Марокко незаконно попали в испанскую Сеуту – это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. Мэр города Хуан Хесус Вивас назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой» и потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию». Испанские власти направили в регион военных и дополнительные подразделения гражданской гвардии для урегулирования ситуации.

    По данным El Confidencial, в Сеуту прорвались почти 50 тыс. нелегалов. При этом население города составляет около 85 тыс. человек. Обострение ситуации затронуло и второй испанский анклав – Мелилью, где зафиксированы столкновения на пограничном пункте Бени-Ансар. В ходе беспорядков пострадали как мигранты, так и силовики, сожжено несколько автомобилей.

    События развернулись после решения Верховного суда Испании, который постановил, что мигрантов, прибывающих в анклавы по морю вплавь, нельзя автоматически и мгновенно выдворять обратно в Марокко без проведения индивидуальной юридической процедуры.

    Из-за ситуации с мигрантами Италия заявила о готовности приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. «Кадры из Сеуты шокируют и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы. Мы готовы прибегнуть к чрезвычайным мерам для защиты наших границ и обеспечения безопасности наших граждан», – сообщила итальянский премьер-министр Джорджа Мелони.

    В МВД Финляндии также призвали исключить Мадрид из Шенгена. В ведомстве подчеркнули, что страна не выполняет свои обязательства по защите внешней границы. Впрочем, бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал идею об исключении невозможной. Франция, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Испанией, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил массовый наплыв мигрантов в испанский анклав с падением Рима под натиском варваров в V веке. «Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», – написал он в соцсетях, прикрепив к посту картину американского художника Томаса Коула «Крушение» из серии «Путь империи» и фото окрестностей Сеуты 30 июля.

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    31 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    МИД: Европа открыто готовится к войне с Россией
    @ STUART BROCK/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские страны открыто готовятся к вооруженному конфликту с российской стороной, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    «Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», – подчеркнул Грушко, передает РИА «Новости».

    Замглавы ведомства добавил, что активная милитаризация Германии перестала быть тайной. В связи с этим Москва намерена скорректировать собственные политические и военно-политические стратегии для обеспечения безопасности государства.

    Грушко выразил удивление отсутствием реакции со стороны европейского сообщества. Он сравнил текущую ситуацию с «молчанием ягнят», отметив, что соседям Берлина следовало бы вспомнить трагические исторические уроки германского реваншизма.

    В июне Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой.

    Глава российской делегации в Вене Юлия Жданова сообщала об открытом курсе властей Германии на вооруженный конфликт.

    Эксперт Александр Ермаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД прогнозировал обострение обстановки в Европе из-за возможного создания Берлином собственного ядерного оружия.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    1 августа 2026, 11:19 • Новости дня
    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты

    EFE: Десятки мигрантов пытались прорваться в центр размещения иммигрантов Сеуты

    Толпа мигрантов пошла на штурм лагеря беженцев испанской Сеуты
    @ Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Группа нелегальных выходцев из стран Африки попыталась силой проникнуть на территорию лагеря беженцев испанской Сеуты, разрушив часть внешнего забора.

    Правоохранительным органам пришлось пресечь действия агрессивной толпы, передает РИА «Новости».

    Иностранцы повредили ограждение у входа, после чего полиция оперативно установила кордон безопасности вокруг здания.

    «Группа из нескольких десятков мигрантов, проживающих за пределами центра временного размещения иммигрантов Сеуты ввиду того, что все места там заняты, штурмовала объект и пыталась проникнуть внутрь силой, но безуспешно... Национальной полиции пришлось направиться к центру, чтобы стабилизировать ситуацию», – сообщает испанское агентство EFE.

    Накануне мэр города Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек. При этом почти 53 тыс. нелегалов впоследствии добровольно вернулись на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Впоследствии около 37,5 тыс. человек добровольно вернулись обратно в Марокко.

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    31 июля 2026, 15:55 • Новости дня
    Тысячи мигрантов добровольно вернулись из Сеуты в Марокко

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромное число нелегально прибывших в испанский автономный город на севере Африки беженцев решило самостоятельно отправиться обратно на родину.

    Около 25 тыс. человек, ранее незаконно проникших на территорию испанского анклава, приняли решение уехать обратно, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais.

    По официальным данным министерства внутренних дел, всего границу пересекли порядка 50 тыс. иностранцев.

    При этом местная администрация заявляла о прибытии 60 тыс. искателей убежища. Существенная разница в оценках подчеркивает серьезный масштаб миграционного кризиса в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Власти Испании перебросили в этот североафриканский город дополнительные силы полиции и армии.

    Министр обороны королевства Маргарита Роблес Фернандес пообещала в обязательном порядке отправить всех нелегалов обратно на родину.

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    1 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Премьер Словакии Фицо назвал лицемерной отмену санкций ЕС на российский мех

    Tекст: Мария Иванова

    Снятие Еврокомиссией запрета на импорт российского меха соболя ради создания люксовых шуб при сохранении ограничений на жизненно важные товары возмутило руководство Словакии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жесткой критике решение Еврокомиссии об отмене санкций на поставки меха соболя из России, передает ТАСС.

    Политик назвал такой подход откровенным лицемерием на фоне продолжающегося запрета на импорт необходимых для промышленности и повседневной жизни товаров.

    «ЕК приняла решение исключить из санкционного списка против РФ относящиеся к категории товаров класса люкс шкурки соболей <…>. И это потому, что, мол, магазины мехов класса люкс в Европе не имеют иной возможности получить такой редкий мех для изготовления шуб класса суперлюкс, цена которых может достигать и 100 тыс. евро», – заявил политик.

    По его словам, Европа готова жертвовать интересами промышленности и граждан, запрещая ввоз действительно нужной продукции из России, несмотря на сложности и высокие расходы при поиске альтернативных поставщиков. Свое обращение глава словацкого правительства опубликовал в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции.

    В прошлом году Словакия заблокировала принятие восемнадцатого пакета антироссийских ограничений. Роберт Фицо сравнил политику санкционного давления с чумой.

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    31 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Захарова раскритиковала призыв Мерца вернуть мигрантов в Марокко

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, потребовавшего от Марокко принять обратно нелегалов из испанского анклава.

    Захарова ответила в Telegram-канале на призыв канцлера Германии Фридриха Мерца к Марокко забрать обратно нелегальных мигрантов из испанской Сеуты. Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала заявление Мерца о необходимости скорейшего взятия Испанией ситуации под контроль.

    «А я ожидаю, что Евросоюз и все его члены выполнят свои обязательства в сфере соблюдения прав человека, предоставят ищущим демократию в Европе гражданам Марокко все, что западный человек отнял у Африканского континента за века», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат также с иронией предложила разместить мигрантов в резиденциях Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, там беженцам должны предоставить питание, медицинские страховки, деньги и эфирное время на ведущих европейских телеканалах для обеспечения свободы слова.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к властям Испании и Марокко с призывом урегулировать миграционный кризис в Сеуте. За сутки границу этого испанского анклава пересекли около 60 тыс. нелегалов.

    Власти Испании экстренно перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.

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    3 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    СВР: Европейские лидеры отрицают перспективы вступления Украины в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не планирует реальную интеграцию Украины из-за высоких экономических рисков и намерен использовать украинцев как пушечное мясо в противостоянии с Россией, сообщили в СВР.

    Внутренние дискуссии в Брюсселе показывают категорическое неприятие идеи полноценного членства Украины в объединении. У европейских стран отсутствуют необходимые ресурсы для удовлетворения завышенных запросов украинской стороны, следует из сообщения на сайте СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники продолжают обманывать население Украины, предлагая предвступительные переговоры лишь в качестве отвлекающего маневра.

    «Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как пушечное мясо в противостоянии с Россией», – подчеркнули в СВР.

    Украинские дипломаты осознают реальное положение дел и регулярно докладывают об этом руководству. Однако киевские власти вынуждены подыгрывать европейцам, поскольку их выживание полностью зависит от западного финансирования и поставок вооружений. Обе стороны используют территорию страны для испытания передовых военных технологий.

    Министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр отвергла призыв к ускоренному принятию Украины в состав Евросоюза.

    Европейский союз отложил вступление Киева в объединение на фоне политического кризиса.

    Служба внешней разведки оценила перспективы евроинтеграции страны хуже молдавских.

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    31 июля 2026, 23:31 • Новости дня
    Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил закрытие границы с Латвией

    В Белоруссии не подтвердили закрытие границы с Латвией

    Tекст: Катерина Туманова

    Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил заявления Риги о закрытии границы между странами по техническим причинам, о чем заявил пресс-секретарь белорусского пограничного ведомства Антон Бычковский.

    «В Госпогранкомитете информацию о закрытии границы Латвией не подтвердили», – сказал он ТАСС.

    Ранее глава латвийского МВД Янис Домбрава заявил в соцсетях о закрытии границы по техническим причинам. Он рекомендовал соотечественникам, находящимся за рубежом, искать альтернативные пути возвращения домой.

    «По техническим причинам граница между Латвией и Белоруссией закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», –  написал Домбрава в социальной сети X.

    До этого он советовал воздержаться от поездок в Белоруссию, аргументируя это тем, что Минск якобы ведет гибридную войну, способствуя проникновению нелегальных мигрантов из азиатских и африканских государств.

    Министр отмечал, что в подобных обстоятельствах безопасное пересечение границы может быть осложнено. Из двух существующих пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе сейчас функционирует только один – «Григоровщина».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. В марте литовские пограничники вытеснили обратно на белорусскую территорию группу из 34 нелегальных мигрантов. В июле литовские пограничники нашли подземный туннель на границе с Белоруссией.

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    1 августа 2026, 12:55 • Новости дня
    Испания закрыла путь на материк прорвавшимся в Сеуту мигрантам

    Марокканские нелегалы не смогли попасть из анклава Сеута в материковую Испанию

    Tекст: Мария Иванова

    Проникшие в испанский анклав нелегалы не смогли попасть на материковую часть страны благодаря системе двойного пограничного контроля.

    Ни один из нелегалов, попавших в Сеуту из Марокко, не добрался до территории Испании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Europa Press.

    «Никто из тех, кто незаконно пересек границу Сеуты, не покидал город и не мог этого сделать», – заявил источник в испанском правительстве.

    Собеседник агентства пояснил, что целостность Шенгенской зоны обеспечивается двойным фильтром. Документы проверяются сначала на марокканской границе, а затем перед въездом на материк. Незаконное нахождение в анклаве не дает права передвигаться по Европе.

    Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки границу пересекли около 60 тыс. человек. При этом более 48,3 тыс. мигрантов уже отправлены обратно в Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне границу испанского анклава со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернандес пообещала отправить всех нелегалов обратно на родину.

    Масштабный миграционный кризис привел к гибели 67 человек.

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    31 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Число погибших по пути в Сеуту мигрантов возросло до 57 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество жертв среди беженцев, пытавшихся добраться из Марокко до испанского анклава на севере Африки, достигло 57 человек.

    Не менее 57 человек погибли при попытке проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута. Обновленные данные о трагедии на северном побережье Африки приводит газета El Pais, передает ТАСС.

    Ранее поступала информация о 41 погибшем. Известно, что тысячи мигрантов пытались попасть в город вплавь или пешком.

    Для этого они обходили специальный волнолом, который служит границей между Сеутой и Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию иностранцев.

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    1 августа 2026, 19:45 • Новости дня
    Король Испании возмутился массовым наплывом мигрантов в Сеуту

    Король Испании выразил возмущение из-за событий в Сеуте

    Tекст: Мария Иванова

    Король Испании Филипп VI выразил крайнюю обеспокоенность ситуацией на африканском побережье, где границу незаконно пересекли порядка 60 тыс. человек, а десятки нелегалов погибли в пути.

    «Обеспокоенность и возмущение», – так король Испании Филипп VI описал свою реакцию на массовое проникновение мигрантов в Сеуту, передает ТАСС.

    Государство обязано защитить автономные города и не допустить повторения подобных инцидентов, считает глава страны.

    Массовый прорыв нелегалов начался 30 июля. Десятки тысяч людей добирались до испанской территории вплавь и пешком в обход волнолома. Местные власти оценили число прибывших в 60 тыс. человек, а министерство внутренних дел сообщило о 50 тыс. нарушителей.

    К настоящему моменту около 69,5 тыс. мигрантов уже вернулись в Марокко. В это число могут входить люди, пересекавшие границу несколько раз за сутки. Трагическим итогом кризиса стала гибель по меньшей мере 67 человек по пути в анклав.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту. Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на государственный суверенитет.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей.

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    1 августа 2026, 09:14 • Новости дня
    Европейские запасы газа остались на пятилетнем минимуме

    По итогам июля уровень заполненности европейских ПХГ составил минимальные 56%

    Tекст: Мария Иванова

    К концу июля заполненность европейских подземных хранилищ газа упала до самого низкого уровня за последние пять лет, достигнув отметки в 56,63%.

    Страны Европейского союза по итогам июля заполнили свои подземные хранилища газа лишь на 56,63%, передает РИА «Новости».

    Это минимальный показатель для данной даты за последние пять лет. В хранилищах находится 61,9 млрд кубометров газа, что на 20,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Текущий уровень запасов оказался ниже среднего показателя за 2021–2025 годы на 16,2 процентных пункта. Темпы закачки газа в июле также стали самыми низкими за последние шесть лет, составив в среднем 0,25%. Медленнее резервы пополнялись только в 2020 году.

    Ранее «Газпром» предупреждал, что при сохранении текущих темпов закачки уровень заполненности европейских ПХГ к 1 октября не превысит 75%. Это создает серьезные риски для надежного обеспечения европейских потребителей газом предстоящей зимой. На фоне опасений за поставки Еврокомиссия решила снизить обязательный уровень заполнения хранилищ к началу зимнего сезона с 90% до 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность европейских подземных хранилищ в конце июля упала до минимума за последние пять лет.

    Экстремальная жара замедлила темпы закачки топлива до шестилетнего антирекорда.

    Российская компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в предстоящий зимний период.

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    1 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Финский политик Мема заявил о расколе ЕС из-за ситуации с мигрантами в Испании

    Мема: ЕС раскалывается изнутри на фоне миграционного кризиса в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о внутреннем расколе Европейского союза.

    Поводом для такого заявления стала реакция европейских стран на миграционный кризис в Испании, передает РИА «Новости».

    «Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее. ЕС раскалывается изнутри», – написал политик в соцсетях.

    Мема также отметил, что для спасения от «евросамоубийства» европейским государствам необходимо вернуться к национальному суверенитету. Он выразил поддержку Испании и добавил, что мигранты стали инструментом подрыва суверенитета этой страны.

    Напомним, власти Италии приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов.

    Глава финского МВД Мари Рантанен поддержала инициативу об исключении Мадрида из европейской зоны свободного передвижения.

    Месяцем ранее Армандо Мема осудил руководство Евросоюза за ведение прокси-войны против Москвы.

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    3 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопилось более 3 тыс. машин

    Tекст: Антон Антонов

    На выезде из Белоруссии в Литву и Польшу скопились многокилометровые очереди автотранспорта, более 3 тыс. машин, свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии.

    Общая протяженность очередей на выезд из Белоруссии в страны ЕС за сутки заметно увеличилась и превысила 3 тыс. единиц автотранспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Госпогранкомитета на 20.00 мск.

    Неделей ранее, 26 июля, в очередях на границе стояло около 2,3 тыс. машин.

    На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» на выезд в Латвию ожидают один легковой автомобиль и 63 фуры, при этом число грузовиков в течение воскресенья почти не менялось.

    На белорусско-литовской границе фиксируются самые крупные скопления транспорта. В пункте пропуска «Каменный Лог» на выезд в Литву стоят 350 легковых автомобилей и 150 фур, причем к вечеру воскресенья очереди там продолжили расти. В пункте «Бенякони» ожидают 220 легковых автомобилей и 160 фур, здесь длина очередей в течение дня оставалась примерно на одном уровне.

    На границе с Польшей в пункте «Брузги» скопились 400 легковых машин, в «Берестовице» – 155 легковых и 150 грузовых автомобилей. В «Бресте» очереди достигли 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, а в «Козловичах» выезда ждут 550 фур, причем рост очередей на этих двух пунктах ускорился.

    Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава в пятницу заявил, что «латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам». В последнее время на этом направлении работал только один пункт пропуска из двух, так как Латвия еще в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта для предотвращения угроз нелегальной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусская сторона сообщала, что продолжает обслуживать пункт пропуска «Григоровщина» на границе с Латвией в штатном режиме.

    Госпогранкомитет Белоруссии заявил о полном прекращении движения через этот пункт по решению латвийской стороны.

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    1 августа 2026, 13:35 • Новости дня
    Испания решила поэтапно открыть границу с Марокко в Мелилье

    Tекст: Мария Иванова

    Власти испанского автономного города Мелилья приступят к поэтапному возобновлению работы пограничного перехода с Марокко, закрытого из-за массовых попыток прорыва нелегальных мигрантов.

    Испанское правительство в Мелилье намерено постепенно снять ограничения на границе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    Ранее единственный действующий погранпереход был закрыт из-за инцидентов с мигрантами, пытавшимися прорваться на территорию Европы.

    «Представительство правительства сообщило, что приступит к «постепенному открытию границы Мелильи» на погранпереходе Бени-Энсар», – говорится в публикации. На первом этапе границу смогут пересекать только автомобили, участвующие в операции «Пересечение пролива».

    Пропуск будет осуществляться группами по 20 машин. После прохождения контроля на марокканской стороне движение разрешат следующей партии транспорта. Накануне мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что за сутки в город из Марокко проникли около 60 тыс. человек, при этом порядка 53 тыс. мигрантов добровольно вернулись обратно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на прорыв нелегалов власти Испании перебросили в город дополнительные силы полиции и армии. Позже сотни нарушителей начали добровольно возвращаться на родину.

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