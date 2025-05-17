Фицо обещал поддержать референдум об отмене антироссийских санкций в Словакии

Tекст: Антон Антонов

«Если такой референдум будет (объявлен), то я его спокойно поддержу. Это я говорю от своего имени», – приводит слова Фицо ТАСС со ссылкой на словацкое общественное телевидение.

Он сравнил санкции с чумой и подчеркнул, что отвергает политику ограничений.

Для назначения референдума в Словакии требуется, чтобы под соответствующей петицией поставили подписи не менее 350 тыс. граждан при общем населении страны около 5,5 млн человек. Администрация президента обязана проверить соответствие сбора подписей национальному законодательству перед объявлением голосования.

Словакия как член Евросоюза обязана исполнять его нормативные акты, включая меры санкционного характера против России. Однако руководство страны неоднократно отмечало, что определенные антироссийские санкции оказывают негативное влияние на экономику и жизнь граждан республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители внепарламентского Словацкого движения возрождения в мае передали в канцелярию президента Словакии петицию с требованием провести референдум по отмене санкций против России.

В марте словацкие активисты также передали президенту Петру Пеллегрини петицию с более чем 450 тыс. подписей за референдум об отмене санкций против России. Однако тогда документ не соответствовал требованиям национального законодательства.

Фицо заявил, что Словакия может наложить вето на новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут мешать мирному урегулированию конфликта на Украине.