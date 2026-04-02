Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
МИД КНДР назвал резолюцию ООН провокацией
Пхеньян раскритиковал резолюцию ООН о правах человека в КНДР, назвав ее «политической провокацией» против достоинства и суверенитета республики, следует из заявления представителя МИД КНДР, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, отмечается, что документ содержит сфабрикованные и искаженные сведения о ситуации с правами человека в республике.
В ведомстве подчеркнули, что правительство КНДР полностью отвечает за права и благосостояние населения и постоянно работает над их улучшением. Представитель МИД заявил: «МИД КНДР расценивает принятие резолюции о правах человека против республики как серьезную политическую провокацию против достоинства и суверенитета нашего государства, самыми решительными словами осуждает и отвергает ее».
КНДР считает, что избирательное обсуждение прав человека в отдельных странах является враждебным шагом, противоречащим принципам равенства и невмешательства, закрепленным в Уставе ООН. В заявлении также подчеркивается, что последовательное принятие подобных резолюций на протяжении более двадцати лет демонстрирует двойные стандарты и политизацию работы СПЧ ООН.
МИД КНДР призвал Совет ООН по правам человека заняться расследованием античеловеческих преступлений, совершенных на Ближнем Востоке вследствие вмешательства западных стран. В заключение представитель КНДР отметил, что позиция республики по защите достоинства, суверенитета и интересов народа останется неизменной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин призвал пересмотреть бессрочный санкционный режим Совбеза ООН в отношении КНДР.
МИД КНДР ранее назвал обсуждение денуклеаризации Корейского полуострова на саммите в Сеуле оскорбительной политической провокацией и посягательством на суверенитет страны.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала реакцию Запада на визит Владимира Путина в КНДР как истерическую и связала ее с исторической ненавистью США к Пхеньяну.