После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
При атаке БПЛА на Самарскую область пострадали три человека
В результате масштабного налета вражеских аппаратов повреждения получили промышленные объекты региона, а троим местным жителям потребовалась срочная медицинская помощь, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Федорищев на платформе Max проинформировал о последствиях нападения. «Сегодня утром наш регион подвергся массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ», – сообщил губернатор.
Он добавил, что силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько десятков аппаратов.
В результате падения дронов были повреждены здания нескольких промышленных предприятий. Травмы получили трое местных жителей, сейчас врачи оказывают им необходимую помощь. Власти предупреждают, что угроза новых ударов с воздуха сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае два человека погибли при ударе беспилотников по Сызрани.
Власти Самарской области назначили выплаты семьям жертв атак украинских дронов.
Месяцем ранее губернатор Вячеслав Федорищев вводил режим чрезвычайной ситуации из-за налетов БПЛА.