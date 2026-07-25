На санкции ЕС против России ответил Китай

Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности Перейти в раздел

Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности Перейти в раздел

Як-130М готовят к охоте на беспилотники «Мы стоим на пороге возрождения концепции специализированной авиации противовоздушной обороны (ПВО)». Такими словами эксперты описывают значение того, что у России появился новый легкий штурмовик-истребитель – Як-130М. Какие главные задачи будет решать эта машина, которая совсем недавно была не более чем учебной? Подробности Перейти в раздел

Зачем главе Генштаба ВСУ придумали новую биографию В российских силовых структурах заметили расхождения официальной версии биографии нового главы Генштаба ВСУ Игоря Скибюка с реальными обстоятельствами его жизни. Чем вообще известен новый глава украинского Генштаба, в чем смысл этих подтасовок и кого и насколько можно обмануть ими? Подробности Перейти в раздел

Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности Перейти в раздел