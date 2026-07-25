На санкции ЕС против России ответил Китай

Игорь Караулов
Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры
Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.
Максим Петренчук
Как блогеры и платформы продают страх
Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.
Илья Ухов
Сторонников «двойной игры» ждет фиаско
Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.