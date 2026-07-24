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    24 июля 2026, 21:10 • Общество

    Як-130М готовят к охоте на беспилотники

    Як-130М готовят к охоте на беспилотники
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Мы стоим на пороге возрождения концепции специализированной авиации противовоздушной обороны (ПВО)». Такими словами эксперты описывают значение того, что у России появился новый легкий штурмовик-истребитель – Як-130М. Какие главные задачи будет решать эта машина, которая совсем недавно была не более чем учебной?

    Президент Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод. Поездка состоялась в качестве продолжения совещания по развитию авиапромышленности, которое ранее завершилось в Подмосковье.

    В ходе осмотра президенту доложили об оснащении модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М передовыми бортовыми системами и современной радиолокационной станцией. Глава государства подчеркнул, что данные самолеты должны «решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий», то есть уничтожение крупных коптеров и безэкипажных катеров (БЭК).

    До модернизации самолет предназначался преимущественно для выполнения учебных задач в качестве «летающей парты». Бортовые компьютерные программы позволяли имитировать особенности пилотирования Су-30, Су-35, Су-57 и истребителей НАТО. Однако Як-130 с индексом М – полноценный легкий многоцелевой истребитель-штурмовик.

    Ранее эксперты уже высказывали предположения о возможности создания на базе платформы Як-130 массового дешевого «истребителя БПЛА». По данным Ростеха, модернизированные Як-130М для борьбы с тяжелыми беспилотниками можно вооружить ракетами класса «воздух – воздух».

    «Бортовая аппаратура этой машины позволяет эффективно обнаруживать цели и осуществлять целеуказание для высокоточного оружия. При этом важно подчеркнуть специфику работы по морским безэкипажным катерам: наличие двух членов экипажа дает критическое преимущество. Летчик полностью сосредоточен на пилотировании, особенно вблизи водной поверхности, а штурман управляет вооружением и ведет поиск», – отметил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    Эксперт подчеркивает, что Як-130М обладает еще одним важным качеством. «При всех преимуществах реактивной машины – быстром подлете и мгновенной реакции на угрозу – стоимость его закупки и эксплуатационных расходов значительно ниже, чем у тяжелых машин вроде Су-30СМ», – пояснил Пантелеев.

    Спикер назвал показательным пример США с их штурмовиками А-10. «Когда возникла задача борьбы с тяжелыми беспилотниками, американцы не стали создавать уникальные подразделения с нуля. Существующие штурмовые эскадрильи просто получили на вооружение новые, более дешевые авиационные средства поражения, а летный состав прошел переобучение. Полагаю, этот путь адаптации текущих авиационных частей для нас наиболее рационален», – сказал Пантелеев.

    Однако ключевым моментом он считает смену подхода к боевой подготовке и вооружению. «Существует соблазн начать готовить летчиков легкой авиации к экстремальным полетам на предельно малых высотах для охоты за тихоходными БПЛА. Это путь нерациональный. Мы не должны рисковать потерей платформы от средств ПВО противника, которыми цель может быть прикрыта», – считает эксперт.

    С появлением новой машины напрашиваются и изменения в организационной структуре ВВС, считает Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    «Мы стоим на пороге возрождения концепции специализированной авиации противовоздушной обороны (ПВО).

    Исторический опыт здесь более чем показателен: до 1943 года советские ВВС не имели выделенной истребительной авиации ПВО. Полки получали две исключающие друг друга задачи – нанесение ударов по наступающим наземным силам и оборона городов от воздушных атак. Одновременно эффективно выполнять обе функции один полк не мог, что приводило к распылению сил. Выход был найден в выделении специализированных полков, заточенных сугубо под задачи противовоздушной обороны», – пояснил военный эксперт. Он считает, что в наше время такие полки как раз могли бы состоять из Як-130М.

    «Современная оборона уже интегрирует зенитно-ракетные комплексы, мобильные огневые группы, комплексы РЭБ и радиотехнической разведки. Появление в этой связке легкой авиации, замкнутой в единый контур управления с береговыми системами наблюдения ВМФ и постами ПВО, является логичным следующим шагом. Як-130М может стать одним из элементов этой мозаики, наряду с ударными вертолетами вроде Ми-28», – рассуждает Леонков. По его словам,

    «задачи Як-130М здесь – не просто «гонять коптеры», а стать полноправным звеном универсальной системы обороны, способной при необходимости перехватывать и более серьезные воздушные цели».

    В вопросе интеграции Як-130М в единую систему ПВО ключевым будет не опасность попасть под дружественный огонь, а грамотное распределение целей и зон ответственности. «Страхи по поводу того, что наземные комплексы «Панцирь-С» или «Тор» могут по ошибке сбить свой же самолет, не имеют под собой технических оснований. Аппаратура опознавания «свой-чужой» работает в автоматическом режиме», – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов.

    Однако с технической точки зрения гораздо более тонким моментом является сама физика перехвата. Главная задача при охоте на тихоходные беспилотники, подчеркивает эксперт, не разогнаться до предела, а, наоборот, минимизировать скорость.

    «Максимальная скорость Як-130М не превышает 960 км/ч, тогда как беспилотник самолетного типа идет примерно на 140-150 км/ч. Скорость сваливания у Яка находится на уровне 165 км/ч. Это означает, что на минимальных скоростях самолет способен сблизиться с БПЛА, но запас времени на прицеливание и пуск остается крайне ограниченным.

    Если летчик не сможет удержать машину на границе скоростного минимума, он просто проскочит цель.

    Украинская сторона уже использует для перехвата наших «Гераней» самолеты МиГ-29, F-16 и «Миражи», у которых скорость сваливания значительно выше. Если их летчики справляются с этой задачей, то на специально подготовленном Як-130М это делать даже проще», – рассуждает Кнутов.

    Что касается оперативного подчинения, то эксперт предлагает разграничить театры действий. «Если Як-130М работает по безэкипажным катерам, он однозначно должен действовать в компетенции флота, входя в состав его авиации. Если же речь идет о прикрытии территории страны от БПЛА, то тут два варианта: либо эти подразделения остаются в составе ВКС, либо, в перспективе, переходят в состав сил объединенной ПВО/ПРО – если будет принято решение о выделении противовоздушной обороны в отдельный вид вооруженных сил», – пояснил спикер.

    Полный цикл испытаний Як-130М планируется завершить в декабре 2028 года. Соответственно, появление новой машины в войсках и формирование состоящих из Як-130М полков можно ожидать в 2029-м. «Як-130М становится идеальной платформой для формирования легкой истребительной авиации, способной решать задачи перехвата недорого и с высокой эффективностью», – заключил Кнутов.

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