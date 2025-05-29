У России есть стратегический резерв для отражения атак украинских БПЛА

Tекст: Игорь Гарнов

Не имея никаких успехов на фронте, Киев расширяет террористическую деятельность. В качестве средства для этого выбрано массированное применение беспилотников дальнего действия по территории России. Все последние дни поступали сообщения и о падении обломков украинских БПЛА в ряде российских регионов, и о том, что на время атак приостанавливалась работа аэропортов.

Как сообщает Минобороны, только с 20 по 27 мая российские системы ПВО перехватили и уничтожили 2331 ударный беспилотный летательный аппарат. Еще почти триста украинских беспилотников было сбито в ночь на 28 мая. Все это показывает колоссальную работу и высочайшую эффективность системы ПВО России, созданной на пути украинских дронов. То, как работает эта система, по понятным причинам по большей части остается за кадром, но некоторые выводы вполне можно сделать по открытым источникам.

Прежде всего – чтобы уничтожить воздушную цель, ее нужно сначала обнаружить. Но даже во времена Советского Союза над страной не было создано сплошное радиолокационное поле. Точнее, оно имелось, но касалось только высот, начиная с 1000 метров. По малым (200-1000 м) и предельно малым (0-200 м) высотам такого поля не было – а ведь именно такие высоты и используют украинские БПЛА.

Любая система ПВО всегда будет напоминать тришкин кафтан. Не хватит никаких ресурсов, чтобы прикрыть все пространство страны на любой высоте. Если же всерьез задаться подобной целью, то половина населения страны (и мужчины, и женщины) должна будет сидеть за пультами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), РЛС или в кабинах истребителей, а вторая половина – производить эти комплексы, самолеты и ракеты.

Однако эффективную объектовую ПВО, в том числе для предельно малых высот, создать вполне возможно. Объектовую – то есть прикрывающую те или иные определенные участки местности или сооружения (в том числе корабли). В частности, одной из главных целей киевского режима стало создание помех для работы российских аэропортов. Видимо, прежде всего в непосредственной близости от подобных ключевых точек – оборонных предприятий, нефтебаз, аэродромов и т. д. – Россия разместила, по самым скромным оценкам, десятки, а может быть, и сотни радиолокационных станций (РЛС) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Таким образом, все украинские БПЛА были сбиты именно потому, что вошли в зону обнаружения, а затем и поражения классических РЛС и ЗРК.

Отражением налетов БПЛА на города и объекты занимаются в основном ЗРК малой дальности «Тор-М2» и «Панцирь-С1», использующие легкие малоразмерные ракеты. Хорошо показали себя в бою с беспилотниками вертолеты Ми-8, Ми-28 и Ка-52.

Однако между зонами, где расположены объектовые ПВО, БПЛА летят почти без противодействия. Прежде всего из-за невозможности их обнаружить. Поэтому время от времени они достигают крупных российских городов – так, в ночь на 29 мая беспилотник повредил фасад жилого дома на западе Москвы. Можно ли полностью исключить подобные происшествия? Как гарантированно обнаруживать все летящие над российской территорией вражеские БПЛА?

Технически способов обнаружения любых воздушных объектов немного – радиолокация и радиоэлектронная разведка. Иногда в этой связи можно встретить утверждения, что беспилотники в силу малых размеров и особенностей конструкции (применения углепластика) в принципе не могут быть обнаружены радиолокацией.

Действительно, БПЛА не могут обойтись без углепластиков, которые дают наилучшее соотношение прочность/масса. Вариантов углепластиков много, однако все они являются радиоотражающими материалами. Фюзеляжи, крылья, хвостовые балки и оперение аппаратов самолетного типа дают эффективные отражающие поверхности (ЭОП), достаточные для надежного обнаружения их РЛС любого типа.

Таким образом, вопрос упирается только в необходимое количество, мощность и правильное размещение РЛС – и, разумеется, цену, которую надо будет заплатить за это решение. И конечно, с учетом того, что РЛС должны быть размещены на какой-либо высоте – и чем выше, тем лучше, потому что этого требуют физические законы распространения радиосигнала.

Первым делом напрашивается применение самолетов ДРЛО – ведь они как раз специально созданы для обнаружения воздушных целей на большом расстоянии. К сожалению, их у нас очень мало. Но главное, обнаружение малоразмерных летательных аппаратов на фоне земли – весьма нетривиальная задача для любой РЛС. Самолеты А-50 и даже А-100 разрабатывались тогда, когда таких задач не существовало, они применяются против пилотируемой авиации.

Иногда можно встретить идею разместить небольшие РЛС на маленьких аэростатах. Но каждому аэростату нужен якорь, и это не колышек, а целая установка. Ее и аэростат должен эксплуатировать специальный расчет, охранять позицию – караул или патрули. Понадобится целое подразделение. плюс объединение их в части батальоны или полки, а их, в свою очередь, в соединения, нужна система производства, хранения и доставки гелия. Все это слишком дорого, громоздко и уязвимо.

Может быть, увеличить размер РЛС? Поднимать на аэростате мощную, помехозащищенную РЛС с большой дальностью обнаружения и недельным запасом топлива для генератора? Но аппарата такого размера в России на данный момент просто нет.

Теоретически можно обнаруживать беспилотники по тем сигналам, которые он принимает от центра своего управления. Это напоминает мобильные сервисы типа «Где мой ребенок». Однако подобные решения крайне сложны с технической точки зрения.

Таким образом, на данный момент просматривается единственный реальный способ увеличения эффективности обнаружения вражеских беспилотников – использование мачт сотовой связи. Сеть таких вышек – поистине стратегический резерв страны, и его нужно и вполне можно использовать в оборонных целях.

Эта сеть уже построена, нет необходимости тратить деньги на создание вышек и их установку. Она с запасом покрывает практически всю обитаемую территорию России, особенно в европейской части страны. Эта сеть обеспечена необходимой инфраструктурой – дорогами, электричеством и даже обслуживающим персоналом. Да, это чисто гражданские объекты, принадлежащие чаще всего частным структурам – однако подобные юридические сложности легко преодолимы.

Возможно и создание недорогих малогабаритных РЛС, пригодных для размещения на этих мачтах. Более того, в последние пару лет произошел взрывной рост предложений РЛС, созданных специально для борьбы с БПЛА.

У них имеются только две проблемы: полное отсутствие даже самых простых средств борьбы с помехами и ограничение диапазона скоростей обнаруживаемых целей на уровне 200-250 км/ч. Казалось бы, действительно, беспилотники движутся именно с подобными скоростями. Однако вовсю уже поступают сообщения о разработке и даже начале производства реактивных беспилотников со скоростями 500-700 км/ч. Вот-вот начнется массовое производство, причем в нескольких странах, «оружия бедных» – малоразмерных крылатых ракет со скоростями под тысячу км/ч. Для всего этого необходимы РЛС без подобных ограничений.

Конечно, и сеть РЛС на вышках сотовой связи тоже создать непросто. Но быстро спроектировать такие станции – для наших разработчиков задача посильная, а запустить их в серию можно было бы на десятках предприятий.

Вслед за решением проблемы полного радиолокационного покрытия – по крайней мере, на тех направлениях, откуда Украина запускает БПЛА по российской территории – напрашивается и применение новых средств поражения, помимо традиционных зенитно-ракетных комплексов. И прежде всего делу помог бы легкий пилотируемый «истребитель БПЛА», способный уничтожать воздушные цели в диапазоне скоростей 50-1050 км/час.

Платформа для такого истребителя давно имеется – это учебно-боевой Як-130. Его нужно только доработать установкой соответствующей РЛС и ракет. Сделать это можно и быстро, и относительно недорого. Такой истребитель, действуя в сплошном радиолокационном, читай – информационном, поле по ПМВ, будет иметь очень высокую эффективность.