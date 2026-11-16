Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Москва предупредила Лондон о последствиях ущемления прав России в G20
В МИД предупредили Британию о последствиях ущемления прав России в G20
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что попытки Великобритании ущемить права Москвы в рамках председательства в «Группе двадцати» приведут к серьезным последствиям.
Британия станет председателем в G20 в 2027 году, однако пока Лондон не высказывал конкретной позиции относительно участия российской стороны в мероприятиях на своей территории, передает РИА «Новости».
«Посмотрим, как в реальности будет вести себя Лондон. Ясно одно: ущемление им российских прав бесследно не останется. Любые эскапады на этот счет будут иметь серьезные последствия. Считали бы оптимальным избежать такого сценария», – сказал посол.
Бердыев подчеркнул, что председательствующая в объединении страна не имеет права диктовать свою волю другим государствам и единолично решать вопросы их участия в формате.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября премьер Британии Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати в 2027 году.
В октябре шерпа России в G20 Агафонов отметил угрозу нарушения сбалансированного состава формата в случае включения в него Польши.
Глава евродипломатии Каллас выступила против участия Путина в саммите G20.