В МИД предупредили Британию о последствиях ущемления прав России в G20

Tекст: Катерина Туманова

Британия станет председателем в G20 в 2027 году, однако пока Лондон не высказывал конкретной позиции относительно участия российской стороны в мероприятиях на своей территории, передает РИА «Новости».

«Посмотрим, как в реальности будет вести себя Лондон. Ясно одно: ущемление им российских прав бесследно не останется. Любые эскапады на этот счет будут иметь серьезные последствия. Считали бы оптимальным избежать такого сценария», – сказал посол.

Бердыев подчеркнул, что председательствующая в объединении страна не имеет права диктовать свою волю другим государствам и единолично решать вопросы их участия в формате.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале ноября премьер Британии Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит Группы двадцати в 2027 году.

В октябре шерпа России в G20 Агафонов отметил угрозу нарушения сбалансированного состава формата в случае включения в него Польши.

Глава евродипломатии Каллас выступила против участия Путина в саммите G20.