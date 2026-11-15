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    Когда Россия добьет железнодорожное снабжение ВСУ
    Названы причины отмены саммита НАТО в 2027 году
    Минск понадеялся на белорусские корни Кушнера в урегулировании на Украине
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
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    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии
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    В ЕС заявили о перехвате танкера, якобы связанного с РФ
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    15 ноября 2026, 23:01 • Новости дня

    Минфин отказался распространять налог на сверхдоходы на банки и игорный бизнес

    Сазанов: Минфин не поддержал налог на сверхдоходы для банков и МФО

    Tекст: Катерина Туманова

    Минфин России не поддерживает идею обложить налогом на сверхдоходы кредитные организации, микрофинансовые организации (МФО) и игорный бизнес, заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

    «В данный момент это не соответствует предмету законопроекта. Здесь мы говорим все-таки о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые, полезные компоненты. Те виды деятельности, которые сейчас перечисляются, соответственно, не занимаются добычей полезных ископаемых», – передает РИА «Новости» заявление Сазанова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    Замминистра напомнил, что для игорного бизнеса уровень налогообложения уже скорректирован. Организации стали плательщиками налога на прибыль, и был изменен порядок налогообложения от проведения азартных игр.

    С 1 января 2026 года налоговая нагрузка букмекеров в России изменилась: был введен налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также налог на прибыль по ставке 25%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сазанов сообщил также о предложении Минфина исключить добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена из налога на сверхдоходы.

    В октябре Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса. В мае ведомство заявило об отсутствии планов установления налога на сверхприбыль для бизнеса.

    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    13 ноября 2026, 17:44 • Новости дня
    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик

    Эксперт Онуфриенко: Ответ на инициативу Путина выдал потерю Киевом Константиновки

    Эксперт: Инициатива Путина по Константиновке поставила Киев в тупик
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев сейчас пытается найти любой повод отказаться от гуманитарной миссии в Константиновке и поэтому выдумывает нелепые отговорки. Согласие на ее проведение опровергнет заявления украинских властей о контроле над городом, а отказ покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. В пятницу Кремль ответил на возражения Киева о проведении гуманитарной операции в Константиновке.

    «После успешной гуманитарной миссии в Алешках было ясно, что Москва захочет повторить этот опыт в других населенных пунктах и, возможно, получит поддержку со стороны США», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его оценке, предложив провести аналогичную миссию в Константиновке, Владимир Путин сделал безупречный ход.

    «Потерю этого города Киев не может признать уже несколько месяцев. Теперь же, после озвучивания российской инициативы, Украина утверждает, что Москва таким образом якобы пытается осуществить ротацию собственных сил. Но ведь сама подобная позиция прямо указывает на то, что не ВСУ контролируют Константиновку», – подчеркнул спикер.

    Также Банковая уверяет, что Москва якобы желает беспрепятственно доставить в город бронетехнику. «Однако эти процессы легко контролируются, что подтверждает, в частности, опыт мониторинга в Алешках. Вместе с тем прямой отказ Киева от гуманитарной миссии в Константиновке покажет нежелание Банковой двигаться к дипломатическому решению конфликта. Впрочем, в эту иллюзию и так верят далеко не все даже на Западе», – заметил аналитик.

    В итоге, указал Онуфриенко, Киев оказывается на распутье, когда не может ни согласиться с российским предложением, ни отказаться от него. «Ситуация вынуждает Банковую увиливать и прибегать к неубедительным отговоркам, которые свидетельствуют о том, что у них нет желания проводить эту гуманитарную акцию», – подчеркнул он.

    «К тому же, Владимир Зеленский находится в длительном турне по Европе. Очевидно, собственные политические и финансовые амбиции для него гораздо важнее жизней людей на тех территориях, которые Киев считает своими», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Алешек. Он отметил, что Россия контролирует населенный пункт и готова обеспечить безопасность. Американская сторона одобрила инициативу.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал не выдерживающими критки заявления киевских властей о том, что Россия может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для переброски бронетехники. «Собственно говоря, если они считают, что мы это используем для ротации военных, тогда они соглашаются с тем, что мы контролируем Константиновку. А утверждение, что это будет использовано для переброски бронетехники, вообще не выдерживает никакой критики, потому что прекрасно видно со спутников, с дронов и с других средств наблюдений», – подчеркнул Песков.

    Представитель Кремля также обратил внимание, что российские военные готовы приступить к разминированию территории у города, на это потребуется пять дней. «Если же украинцы, как они утверждают, контролируют Константиновку, пусть они это сделают. Пусть они проведут разминирование», – заявил пресс-секретарь президента.

    По его словам, Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия пройдет под руководством омбудсменов России и Украины и при мониторинге СМИ. Песков подчеркнул, что инициатива позволит эвакуировать мирное население из города.

    Миссия в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему отказ от гуманитарной акции невыгоден Киеву.

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    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

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    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

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    13 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире

    Росстандарт: ГОСТ не рекомендует заправлять окрошку кефиром

    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый ГОСТ на русскую кухню предписывает заправлять окрошку квасом, а использовать для заправки кефир и другие кисломолочные блюда не рекомендуется.

    Квас для заправки окрошки должен обладать выраженно кислым вкусом, допускается добавление рассола, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Росстандарта.

    Под окрошкой в ГОСТе подразумевается холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом. Дополнительными ингредиентами могут стать свежие, запеченные или отварные овощи, копчености и мясные деликатесы, раковые шейки, отварные яйца, плоды и ягоды, грибы, свежий лимон и другое.

    Окрошка бывает мясной, рыбной, постной и со студнем. Подавать блюдо рекомендуется холодным при температуре не выше 14 градусов Цельсия. Отдельно подаются сметана, тертый хрен, горчица и кусочки льда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни. В тот же день глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил об утверждении единого государственного стандарта на блюда традиционной русской кухни.

    Во вторник Роскачество сообщило о согласовании ГОСТа на русскую кухню.

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    14 ноября 2026, 08:43 • Новости дня
    Пашинян анонсировал три визита в Россию в декабре

    Премьер-министр Армении Пашинян анонсировал три визита в Россию до конца года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении совершить три визита в Россию для проведения переговоров в декабре.

    Глава армянского кабмина планирует приехать в Россию 3, 11 и 22 декабря, передает РИА «Новости».

    «В декабре я буду в России трижды, три визита: 3 декабря, 11 декабря и 22 декабря я посещу Россию для переговоров, и надеюсь, мы сможем сохранить дружественную атмосферу в наших отношениях с Россией», – заявил Пашинян.

    Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Дублинском институте по международным и европейским делам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии согласованных дат визита Никола Пашиняна в Москву.

    Также премьер-министр Армении подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению сотрудничества с российской стороной.

    Кроме того, Песков анонсировал обсуждение лидерами двух стран вопроса проведения референдума о внешнеполитическом векторе Еревана.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал введение визовых ограничений для отечественных атлетов со стороны ряда европейских государств и Канады скоординированной атакой.

    Министр отметил, что страны Запада пытаются не допустить российских спортсменов до международных турниров, передает ТАСС. «Мы сейчас фактически свидетели скоординированной атаки ряда европейских стран и примкнувшей к ним Канады по недопуску наших хоккеистов», – сказал Дегтярев.

    По его словам, окончательное решение об участии атлетов принимают международные спортивные федерации, а не власти отдельных государств.

    Руководитель ведомства подчеркнул, что требующие визовых ограничений страны, в частности Финляндия, пострадают от собственных действий.

    Дегтярев добавил, что 22 организации по олимпийским видам спорта уже разрешили россиянам выступать под национальным флагом и с гимном.

    Он также напомнил о поручении президента отстаивать интересы отечественных атлетов в международных судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон допустил введение ограничений на въезд российских спортсменов.

    Российская дипмиссия в Хельсинки назвала запрет на въезд атлетов в Финляндию дискриминационным шагом.

    В четверг Дегтярев заявил о риске десятилетнего бана для финской стороны из-за недопуска россиян на турниры.

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    13 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    Лихачев анонсировал старт последних испытаний перед пуском АЭС «Аккую»

    Лихачев: Испытания перед пуском АЭС «Аккую» начнутся через несколько часов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что в течение нескольких часов на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начнутся последние испытания перед пуском реактора.

    Как уточнил Лихачев в эфире Первого канала, «буквально в течение нескольких часов начнется старт самых последних испытаний, это горячая обкатка, как говорится, на боевых параметрах», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что во время испытаний будут воссозданы условия работающего энергоблока, включая температуру и давление. По словам гендиректора Росатома, блок должен выдержать всю нагрузку в самых сложных маневровых режимах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о готовности к физическому пуску первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» в Турции до конца текущего года.

    На прошлой неделе министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар сообщил о планах провести пуск реактора в течение ближайших нескольких недель.

    В прошлом месяце глава турецкого ведомства рассказал о проведении 1090 испытаний в рамках предпусковой работы на первом блоке станции.

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    14 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    Власти Эстонии снесли не менее 140 советских военных памятников

    Власти Эстонии демонтировали по меньшей мере 140 советских памятников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов заявил, что эстонские власти демонтировали по меньшей мере 140 объектов советского военно-мемориального наследия на территории республики.

    На месте снесенных объектов эстонские власти устанавливают нейтральные таблички с надписью о жертвах Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    «На территории Эстонии снесено по меньшей мере 140 объектов военно-мемориального наследия», – сообщил Абилов.

    По его словам, установка подобных нейтральных табличек не только умаляет подвиг советских героев-освободителей, но и приравнивает память о них к памяти о немецких солдатах.

    Рабочая группа эстонской госканцелярии ранее внесла в каталог 322 советских памятника. Из них 244 монумента признали подлежащими сносу или замене, а еще 74 объекта оценили как нейтральные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее снесенный на эстонском острове Сааремаа монумент жертвам фашизма захотели переработать в щебень из-за истечения сроков договора на хранение.

    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте.

    Также в эстонской волости Пылва стартовали работы по демонтажу советских мемориалов и переносу останков времен Великой Отечественной войны.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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