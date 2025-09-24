Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Власти Эстонии начали перенос советских памятников и захоронений
В волости Пылва на юго-востоке Эстонии стартовали работы по демонтажу советских мемориалов и переносу останков времен Великой Отечественной войны, сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на местные власти.
Работы по демонтажу памятников и переносу захоронений начались на юго-востоке Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на портал ERR. Операция стартовала в волости Пылва, расположенной в уезде Пылвамаа.
Местные власти планируют завершить демонтаж всех советских памятников на территории волости Пылва уже на текущей неделе, а останки перенести на кладбище Росма, находящееся рядом с городом Пылва. Как отметила специалист по связям с общественностью волости Пылва Аннели Ээсмаа, «памятники будут переданы в музей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России осудил снос надгробий советских военных в Таллине. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения воинских захоронений в Эстонии. В Совете Федерации назвали решение Таллина о переименовании Центра русской культуры проявлением мракобесия.