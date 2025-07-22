Сенатор Климов: Эстония решением по Центру русской культуры вредит сама себе

Tекст: Анастасия Куликова

«Решения депутатов Таллинского горсобрания по Центру русской культуры – мракобесие. Переименование учреждения и его передача под управление арт-центра – абсолютно глупый шаг, в котором отсутствует здравый смысл», – возмутился сенатор Андрей Климов. По его мнению, действия эстонских властей красноречиво говорят об отношении к собственному населению, немалая часть которого – русскоговорящие.

«Таллин предпринимает меры, руководствуясь желанием поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. Но с точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя», – подчеркнул парламентарий. Собеседник порекомендовал эстонцам задуматься о том, в какой «глубокий и крайне неприятный тупик» ведет их нынешние руководство, ориентирующееся на Брюссель и Североатлантический альянс.

Действия эстонских властей не останутся без ответа. «В Конституции России прописано, что одна из задач государства – оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. У Россотрудничества, МИД и российского посольства есть методы реагирования», – заключил Климов.

Ранее депутаты Таллинского городского собрания утвердили решение о переименовании Центра русской культуры в культурный центр «Мере» и передаче его под управление арт-центру «Котел культуры». Такой шаг фактически означает ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, за этот документ проголосовали 40 депутатов, 33 выступили против, еще один воздержался. В апреле власти города демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры. Отмечалось, что архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллинского городского музея.

Здание Центра русской культуры в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма было построено в 1951-1954 годах по проекту архитектора Александра Кузнецова. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота. Строение признано памятником архитектуры.