  • Новость часаВ Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры
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    А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Стамбул для Зеленского – просто шоу

    Выйдет Украина из Стамбульских соглашений или нет, не так уж важно – майданный режим к миру придется принуждать силой, другого его адепты не поймут, тут не американское кино.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Украина готовится к переговорам из-под палки

    50 дней Трампа в Киеве воспринимаются вполне очевидно – необходимо добиться того, чтобы требуемого прогресса не было и Вашингтон в провале обвинил Москву, введя обещанные санкции.

    2 комментария
    22 июля 2025, 11:28 • Новости дня

    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры

    Сенатор Климов: Эстония решением по Центру русской культуры вредит сама себе

    В Совфеде назвали мракобесием решение Таллина о переименовании Центра русской культуры
    @ Iifar/Wikipedia

    Tекст: Анастасия Куликова

    Действия Таллина основаны на желании эстонского руководства поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. С точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал решение Таллинского горсобрания фактически о ликвидации Центра русской культуры.

    «Решения депутатов Таллинского горсобрания по Центру русской культуры – мракобесие. Переименование учреждения и его передача под управление арт-центра – абсолютно глупый шаг, в котором отсутствует здравый смысл», – возмутился сенатор Андрей Климов. По его мнению, действия эстонских властей красноречиво говорят об отношении к собственному населению, немалая часть которого – русскоговорящие.

    «Таллин предпринимает меры, руководствуясь желанием поддержать русофобскую агонию ряда стран ЕС и НАТО. Но с точки зрения воздействия на Россию такие «приемы» нелепы. На деле Эстония наказывает сама себя», – подчеркнул парламентарий. Собеседник порекомендовал эстонцам задуматься о том, в какой «глубокий и крайне неприятный тупик» ведет их нынешние руководство, ориентирующееся на Брюссель и Североатлантический альянс.

    Действия эстонских властей не останутся без ответа. «В Конституции России прописано, что одна из задач государства – оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов. У Россотрудничества, МИД и российского посольства есть методы реагирования», – заключил Климов.

    Ранее депутаты Таллинского городского собрания утвердили решение о переименовании Центра русской культуры в культурный центр «Мере» и передаче его под управление арт-центру «Котел культуры». Такой шаг фактически означает ликвидацию Центра русской культуры как отдельного учреждения.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, за этот документ проголосовали 40 депутатов, 33 выступили против, еще один воздержался. В апреле власти города демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры. Отмечалось, что архитектурный элемент будет передан на хранение в фонд Таллинского городского музея.

    Здание Центра русской культуры в стиле сталинского ампира с элементами неоклассицизма было построено в 1951-1954 годах по проекту архитектора Александра Кузнецова. В нем располагался Дом офицеров Балтийского флота. Строение признано памятником архитектуры.

    21 июля 2025, 20:05 • Новости дня
    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой

    Зеленский озвучил планы Киева на переговорах с Москвой
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обозначил ключевыми для Киева вопросами на предстоящих переговорах возвращение пленных и организацию встречи на высшем уровне.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что представители Киева готовят как минимум один обмен с Россией, передает «Московский комсомолец».

    Он подчеркнул, что для достижения настоящего результата по завершению конфликта «необходима встреча на уровне лидеров». По его словам, в переговорах требуется больше динамики, поскольку это «сложное направление».

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

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    21 июля 2025, 19:07 • Новости дня
    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах

    ФАС поручила усилить контроль цен на воду в аэропортах

    ФАС разберется с водой по 455 рублей за бутылку в аэропортах
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поручила управлениям усилить контроль за ценами на питьевую воду и продукты в аэропортах.

    В службе напомнили о недопустимости необоснованного повышения стоимости и сообщили о поступивших жалобах на завышенные цены в зонах вылета, передает ТАСС.

    «ФАС поручила Московскому и областному УФАС усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на соответствующую продукцию в аэропортах столицы», – сообщили в ведомстве.

    Напомним, в ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений. По данным НТВ, в результате в аэропортах застряли тысячи пассажиров, которые жаловались на очень дорогие воду и еду – за маленькую бутылку воды приходилось платить 455 рублей.

    В феврале ФАС возбудила дела из-за высоких цен на питьевую воду в аэропорту Внуково.

    В июне ведомство приступило к проверке цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов, особое внимание уделяя компаниям в стерильных зонах.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    21 июля 2025, 21:45 • Новости дня
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    Названа дата третьего раунда переговоров России и Украины
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Третий раунд переговоров между российской и украинской сторонами запланирован на четверг, он пройдет в Стамбуле.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Собеседник агентства отметил, что делегации обеих сторон могут прибыть в Стамбул уже 23 июля

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Владимир Зеленский заявил о планах Киева провести встречу с Россией в среду.

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    21 июля 2025, 17:56 • Новости дня
    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины

    ТАСС: Новый раунд переговоров России и Украины может состояться 24–25 июля

    Названа возможная дата нового раунда переговоров России и Украины
    @ БелТА/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «Идет согласование на 24–25 июля», – цитирует собеседника агентство.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

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    21 июля 2025, 21:18 • Новости дня
    Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной токсичных веществ

    Tекст: Вера Басилая

    Москва передала в ОЗХО доказательства использования токсичных химикатов Киевом против мирных жителей и военных, включая результаты лабораторных анализов с мест инцидентов, сообщил постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

    По словам Тарабрина, Россия предоставила Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства применения Киевом токсичных химикатов, передает ТАСС. По его словам, Киев применял их, как против российских военных, так и против мирного населения.

    Он уточнил, что эти данные основаны на анализах проб с мест предполагаемых химических инцидентов, а экспертизы проводились сертифицированной лабораторией Минобороны России.

    Ранее Россия представила Организации по запрещению химического оружия доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области.

    В ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств.

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    21 июля 2025, 20:48 • Новости дня
    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке

    Кабмин одобрил кредитные каникулы при рождении ребенка

    В России одобрены новые кредитные каникулы по ипотеке
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении или усыновлении детей.

    Поправки предлагается внести в закон «О потребительском кредите (займе)», передает ТАСС. Документ предусматривает право заемщика на ипотеку получить льготный период для приостановки выплат.

    Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что при рождении или усыновлении первого ребенка нужно подтвердить снижение дохода более чем на 20% и наличие ежемесячных выплат по кредиту выше 40% дохода. Для второго и последующих детей достаточно самого факта их появления в семье.

    Срок льгот составляет до шести месяцев при рождении или усыновлении первого ребенка, и до 18 месяцев – при рождении или усыновлении второго и последующих. Законопроект расширяет гарантии для семей с детьми и, по оценке Груздева, позволит гражданам чувствовать себя более защищенно при пополнении семьи.

    Минфин отмечает, что сейчас 39% россиян не планируют заводить детей из-за финансовых сложностей и жилищного вопроса. Поправки призваны поддержать семьи и повысить их уверенность в будущем.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о недостаточности принятых мер по поддержке рождаемости.

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    21 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Назначена дата начала суда по делу теракта в «Крокусе»

    Суд по делу теракта в «Крокусе» начнется 4 августа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рассмотрение уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити холл» в отношении 19 обвиняемых начнется 4 августа.

    Об этом сообщила пресс-секретарь Второго Западного окружного военного суда Ирина Жирнова, передает ТАСС. «Судебный процесс будет проходить в одном из зданий Московского городского суда», – уточнила она.

    В суде отметили, что дело будет рассматривать коллегия из трех судей. Все обвиняемые проходят по делу как исполнители или соучастники нападения, в ходе которого погибли 149 человек.

    Ранее четверо обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити холле» в Красногорске ходатайствовали о прекращении уголовного преследования в их отношении.

    Напомним, 1 июля генпрокуратура завершила расследование теракта в «Крокус Сити холле», передав дело из 427 томов на рассмотрение военному суду.

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    21 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    Зеленский назвал дату новых переговоров России и Украины в Турции
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация намерена провести очередную встречу с российской стороной в среду в Турции, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется на среду. Завтра будет больше деталей», – заявил Зеленский в видеообращении, передает РИА «Новости».

    По словам Зеленского, дополнительные подробности о переговорах станут известны в ближайшее время.

    Сообщалось, что новый раунд переговоров между российской и украинской сторонами может пройти в Стамбуле 24–25 июля.

    Зеленский заявил о планах Киева обсудить обмен пленными на переговорах с Москвой.

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    21 июля 2025, 15:56 • Новости дня
    Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске
    Вспышка газа вызвала крупный пожар в многоэтажке в Новороссийске
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В многоэтажном доме на Анапском шоссе в Новороссийске вспыхнул пожар, который распространился на три квартиры.

    Сообщение о возгорании поступило в 14:50, сообщили в МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА «Новости». По прибытии пожарных было установлено, что огнем охвачены три квартиры. В 15:10 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

    В ведомстве уточнили, что предварительной причиной происшествия стала вспышка газовоздушной смеси. В результате инцидента жертв и пострадавших нет, однако из здания были эвакуированы 25 человек.

    В тушении пожара приняли участие 20 сотрудников МЧС России и восемь единиц техники. Спасатели продолжают работать на месте для полной ликвидации последствий возгорания.

    В июне в Архангельске в жилом доме на улице 100-й Дивизии произошел хлопок газа с последующим пожаром, после чего обрушилась кровля.

    В мае при взрыве газа в Москве пострадали дети.

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    21 июля 2025, 23:04 • Новости дня
    Источник в Турции сообщил о переговорах по Украине в Стамбуле в среду

    Tекст: Вера Басилая

    Следующую встречу между российской и украинской делегациями планируют провести во дворце Чираган в среду, 23 июля, сообщили источники в Турции.

    Очередной раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоится в Стамбуле 23 июля, передает ТАСС со ссылкой на источники в Турции. Встреча пройдет во дворце Чираган, где ранее уже проходили подобные переговоры.

    Точное время начала встречи пока не объявлено. Предыдущий раунд российско-украинских переговоров также состоялся во дворце Чираган в Стамбуле.

    Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российских и украинских делегаций пройдет 23 июля в Турции.

    Источник в России сообщил, что третий раунд переговоров между сторонами запланирован на четверг, 24 июля, и состоится в Стамбуле.

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    21 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    В московских аэропортах и Пулково отменили более 110 рейсов за сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ряде столичных и петербургском аэропортах за сутки отменили 118 рейсов, еще 203 были задержаны дольше двух часов из-за ограничений.

    По информации Росавиации, к 8:00 мск 21 июля в аэропортах московского региона и Пулково суммарно отменили 118 рейсов, а 203 задержали более чем на два часа, передает ТАСС. Ограничения затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский и Пулково.

    За сутки, с 8:00 мск 20 июля до 8:00 мск 21 июля, 59 самолетов были направлены на запасные аэродромы, что на 56% меньше, чем днем ранее.

    Из них 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, отправились на альтернативные площадки, 19 – во Внуково, три – в Домодедово, один – в Жуковский. В сообщении отмечается, что ситуация с отправкой самолетов на запасные аэродромы за сутки улучшилась по сравнению с показателями за 19–20 июля.

    Ранее в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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    21 июля 2025, 14:28 • Новости дня
    Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

    Путин заявил о необходимости довести коэффициент рождаемости до 2,1

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым указал на необходимость повышения коэффициента рождаемости в стране.

    Бречалов сообщил, что в Удмуртии этот показатель сейчас составляет 1,39, что чуть выше среднего по Приволжскому федеральному округу, но ниже среднего по стране, передает ТАСС. Он обозначил целью достичь коэффициента 1,6 к 2030 году, отметив при этом рост числа многодетных семей в регионе.

    «Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», – подчеркнул Путин в ответ. Президент отметил, что достижение уровня 2,1 на одну женщину критически важно для устойчивого демографического развития страны.

    Ранее Путин во время визита на Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о большом количестве уже действующих мер поддержки семей, однако подчеркнул, что этого пока недостаточно для решения демографических проблем.

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    21 июля 2025, 14:08 • Новости дня
    Умеров сохранил руководство украинской делегацией на переговорах в Стамбуле

    Гончаренко: Умеров сохранил руководство украинской делегацией на переговорах в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Минобороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров останется главой делегации на переговорах между Киевом и Москвой в Стамбуле, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) .

    «Главой делегации от Украины на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будет Рустем Умеров», – написал Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале. Он добавил, что ранее этот пост Умеров занимал в статусе министра обороны, а сейчас представляет Украину как секретарь Совета национальной безопасности и обороны, передает ТАСС.

    Действующий министр обороны Денис Шмыгаль в Стамбул не отправится, уточнил депутат.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о назначении Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Депутат Рады Костенко назвал причину назначения Умерова в Совбез Украины.

    Ранее стало известно, что очередной раунд переговоров между представителями России и Украины ожидается в Стамбуле в конце текущей недели.

    Источник в российской переговорной группе подтвердил получение такого предложения и выразил надежду на скорое появление даты переговоров.

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    21 июля 2025, 20:32 • Новости дня
    Генпрокуратура признала немецкий фонд нежелательным в России

    Фонд Розы Люксембург признан нежелательным в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Фонд Розы Люксембург».

    Генеральная прокуратура России приняла решение о признании деятельности иностранной неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung e.V. нежелательной на территории Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Фонд, основанный в Германии в 1990 году, имеет филиалы и представительства по всему миру и заявляет о своей цели содействовать международному взаимопониманию и политическому просвещению.

    «На самом деле фонд реализует программы и проекты, направленные на формирование протестных настроений, радикализацию молодежи и дискредитацию российских властей», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Также сообщается, что фонд распространяет материалы иностранных агентов и НПО, деятельность которых признана нежелательной в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы возбудила уголовное дело против шеф-редактора издания The Insider Тимура Олевского по факту участия в деятельности нежелательной организации.

    Минюст РФ внес Йельский университет из США и украинский фонд «Армия СОС» в перечень нежелательных организаций в России.

    Черемушкинский суд назначил заочный арест основательнице «Медузы» Галине Тимченко по обвинению в организации деятельности нежелательной организации на территории России.

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    21 июля 2025, 14:03 • Новости дня
    Машина ведущего шоу «Крупнокалиберный переполох» подверглась атаке дронов ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль автора популярного шоу на YouTube «Крупнокалиберный переполох» Алексея Смирнова стал целью нападения беспилотников в зоне специальной военной операции.

    Об этом сообщил сам Смирнов в беседе с ТАСС. По словам блогера, автомобиль был атакован тремя беспилотными летательными аппаратами.

    «Инцидент произошел в зоне СВО. Нашу машину атаковали три дрона-камикадзе ВСУ. К счастью, удалось вовремя покинуть транспортное средство, жертв нет», – рассказал Смирнов.

    Алексей Смирнов с 2020 года ведет авторское шоу «Крупнокалиберный переполох», он основал гуманитарный батальон «Ангел», который оказывает помощь жителям региона боевых действий.

    На прошлой неделе украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи Беловского района Курской области, в результате чего пострадали два человека.

    Ранее ВСУ атаковали маршрутный автобус и два автомобиля в Белгородской области.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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