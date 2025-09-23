ФНС России начала рассылать уведомления о налоге на вклады

Tекст: Алексей Дегтярев

Сведения о начисленных процентах размещены в личных кабинетах налогоплательщиков. Налог облагает совокупный годовой процентный доход за вычетом необлагаемой суммы, передает ТАСС.

За 2024 год максимальное значение ключевой ставки было 21%, а необлагаемый минимум составил 210 тыс. рублей. Если процентный доход превышает этот лимит, разница подлежит налогообложению.

Ведомство напомнило, что оплатить налог нужно до 1 декабря 2025 года. Изменения в порядке налогообложения доходов по вкладам вступили в силу с 2025 года и касаются миллионов граждан России, имеющих сбережения в банках.

По данным ФНС, поступления в федеральный бюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 млрд рублей.

В августе член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщал, что вступившие в силу изменения касаются порядка расчета налога на проценты по вкладам, а необлагаемый лимит теперь можно переносить на следующий год.