Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.6 комментариев
ФНС России начала рассылать уведомления о налоге на вклады
Гражданам придется платить налог на процентные доходы по своим банковским вкладам, если сумма превышает необлагаемый лимит за 2024 год, ФНС начала рассылку соответствующих уведомлений.
Сведения о начисленных процентах размещены в личных кабинетах налогоплательщиков. Налог облагает совокупный годовой процентный доход за вычетом необлагаемой суммы, передает ТАСС.
За 2024 год максимальное значение ключевой ставки было 21%, а необлагаемый минимум составил 210 тыс. рублей. Если процентный доход превышает этот лимит, разница подлежит налогообложению.
Ведомство напомнило, что оплатить налог нужно до 1 декабря 2025 года. Изменения в порядке налогообложения доходов по вкладам вступили в силу с 2025 года и касаются миллионов граждан России, имеющих сбережения в банках.
По данным ФНС, поступления в федеральный бюджет от налога на доходы по банковским вкладам за прошлый год составили 111 млрд рублей.
В августе член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщал, что вступившие в силу изменения касаются порядка расчета налога на проценты по вкладам, а необлагаемый лимит теперь можно переносить на следующий год.