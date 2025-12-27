Bild: В Германию с августа приехали около 20 тыс. украинских мужчин

Tекст: Вера Басилая

По данным Bild и Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, около 20 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет прибыли в Германию с августа, когда в Киеве было снято ограничение на их выезд, передает ТАСС.

Ведомство уточнило, что с августа по декабрь въехали 19 484 человека данной категории. В BAMF отмечают: «Пик въезда был зафиксирован в первую неделю октября».

Однако в МВД ФРГ заявили, что с ноября приток значительно снизился, и сейчас он составляет менее 1 тыс. въездов в неделю. Это связано с изменением тенденций миграции и, вероятно, с новыми мерами, обсуждаемыми на уровне правительства Германии.

Газета Bild отмечает, что города и муниципалитеты Германии испытывают серьезную нагрузку из-за расходов на размещение беженцев. Министр по вопросам миграции Баден-Вюртемберга Марион Гентгес пояснила, что в октябре прирост числа беженцев в регионе был крупнейшим с марта 2023 года. Она предупредила: если тенденция сохранится, местные власти не смогут справиться с нагрузкой.

По данным на середину октября, в Германии находились 1,26 млн украинских беженцев, из которых более 550 тыс. – мужчины. С 19 ноября правительство ФРГ одобрило поправки: беженцы с Украины, приезжающие после 1 апреля 2025 года, будут получать минимальные пособия, а не гражданские выплаты, как ранее. Это должно уравнять их статус с остальными просителями убежища в Германии.

Ранее власти Германии обязали украинцев искать работу после лишения социального пособия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского снизить поток беженцев с Украины.

Число просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены запрета на выезд для мужчин от восемнадцати до двадцати двух лет.