    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    4 марта 2026, 08:27 • Новости дня

    Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом

    Власти Китая заявили о готовности устранять экономические разногласия с ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Китайское руководство намерено поддерживать фундаментальный характер партнерства с Брюсселем и преодолевать возникающие споры, заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

    Правительство КНР настроено на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами ради устранения взаимных претензий в сфере торговли, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

    Лоу Циньцзянь заявил, что Китай готов формировать еще больше программ сотрудничества, сообща решать глобальные проблемы.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере.

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, к чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай.

    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    3 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию

    Экономист Колташов: Война на Ближнем Востоке вызовет спад промышленности Европы

    Эксперт предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе слепо надеются, что США и Израиль быстро достигнут целей операции против Ирана и наведут в республике «порядок». Если же конфликт затянется, Европе грозит новая волна сокращения промышленного производства. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар. Ранее агентство Bloomberg спрогнозировало кризис в ЕС.

    «Bloomberg не совсем точен в своих суждениях. Из материала следует, будто сейчас в ЕС все хорошо, но из-за событий на Ближнем Востоке странам-членам объединения грозит кризис. На деле в современной Европе происходит экономическая деградация, и началась она до эскалации в ближневосточном регионе», – отметил экономист Василий Колташов.

    Он напомнил, что в 2022-2023 годах европейцы понесли потери, в частности, в химической промышленности, металлургии. «Сейчас эти процессы будут развиваться более интенсивно. Государства континента ждет новая волна сокращения промышленного производства. «Евростат» же в попытке скрыть кризис трактует его как «нулевой рост», – предположил собеседник.

    Однако реальный спад в экономике отразится на европейских обывателях. «Вряд ли кризис вызовет сильное подорожание продуктов питания, за исключением местного молока и фруктов. В регион поступают дешевые пшеница, кукуруза, рапс, подсолнечное масло с Украины, другое продовольствие из Латинской Америки. Однако однозначно вырастут цены на бензин и изготовление любых продуктов, произведенных в ЕС», – спрогнозировал экономист.

    «Также вырастет в цене газ, он уже подорожал на 40%, и электроэнергия, стоимость которой определяется биржевым способом. Европейцы будут в шоке от того, какие счета они получат за электричество. Станут дороже медицинские и образовательные услуги», – продолжил Колташов.

    «Еврокомиссия же ничего не сможет с этим сделать и по привычке свалит вину на Москву и Тегеран», – считает он. По его оценкам, даже если в ЕС захотят снова покупать российские нефть и газ, это может не получиться.

    «Сейчас Китай интенсивно покупает у России энергоносители. Если же Иран ощутимо подкосит своими ударами добычу нефти и газа в странах Персидского залива, занимающих 30% мирового рынка, то российские углеводороды уйдут в Юго-Восточную Азию, которая раньше покупала их на Ближнем Востоке, – рассуждает спикер. – Россия в таком случае может нарастить производство газа и нефти и давать 30-процентный дисконт покупателям на фоне повышения мировых цен на энергоносители».

    «Выход у Европы из этой ситуации один – смена властей в странах ЕС на условных «Викторов Орбанов». Но это произойдет только в том случае, если деградация европейской экономики будет слишком болезненно ощущаться населением. Это вызовет электоральную революцию, когда люди будут голосовать за совершенно другие политические силы, и выходить на улицы, чтобы отстоять результаты выборов», – подчеркнул Колташов.

    «Цены на нефть на мировых рынках выросли после начала нового противостояния на Ближнем Востоке, затронувшего страны Персидского залива», – соглашается германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что Европа продолжает отказываться по политическим причинам от российских энергоносителей.

    «Естественно, в этих условиях Евросоюз ждет ужесточение энергетического кризиса и общее ухудшение экономики. В Брюсселе это осознают, но слепо надеются, что США и Израиль как можно быстрее решат поставленные цели и наведут в Иране нужные Вашингтону и Тель-Авиву порядки. О том, что будет, если не получится сменить режим в Исламской республике, предпочитают пока вслух не размышлять», – указал собеседник.

    Ранее западные аналитики посчитали, что Евросоюз поразит новый экономический кризис в случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков. «Зависимость от нефти и газа из региона делает блок наиболее уязвимой из крупных экономик к последствиям иранской политики», – заявил Карстен Бжески из финансовой группы ING.

    Сотрудники Bloomberg Economics Антонио Баррозо и Симона Делле Кьяйе полагают, что если конфликт будет кратковременным, а цены на энергоносители вырастут лишь на короткое время, то ущерб окажется ограниченным. Однако затяжная война, которая будет поддерживать высокие цены на нефть и газ, может вынудить правительства тратить больше, чтобы защитить избирателей от растущих расходов, и оказать давление на действующих лидеров, добавили эксперты.

    Отметим, цены на энергоресурсы пошли вверх на фоне военной операции США и Израиля против Ирана и угроз Тегерана перекрыть Ормузский пролив. В понедельник газовые котировки по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в моменте подскакивали на 50% – до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник, по данным лондонской биржи ICE, цены росли на 30% и впервые с 23 января 2023 года превысили 700 долларов.

    По данным на 13.39 мск котировки фьючерсов на сорт Brent на бирже ICE поднялись на 7,23%, до 83,36 долларов за баррель. Эксперт по энергетике Игорь Юшков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД допускал, что котировки на нефть могут подскочить до 150 долларов за баррель.

    Кроме того, растут цены на алюминий. Длительный конфликт может оставить алюминиевые заводы в ОАЭ и Саудовской Аравии без сырья, что приведет к сокращению экспорта металла. На Ближний Восток приходится 9% мирового производства алюминия, и, по расчетам Goldman Sachs Group Inc., месяц простоя может привести к скачку цен до 3600 долларов за тонну. Сейчас алюминий торгуется на уровне 3196 долларов за тонну, после повышения на 1,7% в понедельник, пишет Bloomberg.

    На этом фоне Владимир Зеленский начал переживать, что США и Европа могут вовсе забыть о помощи Киеву и полностью сосредоточиться на Ближнем Востоке. «Мы используем программу PURL для закупки американского оружия за счет европейских средств: возможно, самим американцам оно понадобится, как и в прошлом году», – пожаловался он.

    Примечательно, что страны ЕС не могут решить, как они относятся к операции против Ирана. Издание Politico называет войну на Ближнем Востоке новым испытанием для Евросоюза, в котором ранее уже возник раскол.

    Так, министры иностранных дел стран сообщества не смогли выработать единую позицию по ситуации в ближневосточном регионе. В последние дни члены объединения проводят серию чрезвычайных встреч и обсуждают меры по защите граждан Евросоюза, поддержанию энергетической безопасности и торговых потоков.

    Лидеры Европы открестились от участия в атаке на Иран. «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая США, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей», – говорится в совместном заявлении Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца и Кира Стармера.

    Они осудили нанесение Тегераном ответных ударов по объектам в соседних странах. «Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе, возможно, путем принятия необходимых и соразмерных оборонительных мер, чтобы лишить Иран возможности запускать ракеты и БПЛА на корню», – отметили лидеры.

    Вместе с тем, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль сказал, что его страна не планирует вступать в военные действия против Тегарана. В отличие от Британии, которая разрешает США использовать свои базы в регионе для уничтожения иранских пусковых установок, у Германии таких объектов нет. «У нас также нет соответствующих военных средств», – сказал чиновник.

    При этом Стармер тоже пообещал «не присоединяться к наступательным действиям» против Исламской республики. По его словам, Британия извлекла урок из ошибочной военной кампании в Ираке. Дональд Трамп обиделся на британского премьера. «Это не будет иметь значения, но он должен был помочь… он должен был», – сказал президент США в интервью изданию Sun, комментируя позицию Стармера.

    У главы Белого дома есть повод для обид и на Испанию, правительство которой не разрешило использовать свои военные базы американским силам. По данным The New York Times, по меньшей мере 11 американских самолетов-дозаправщиков КС-135T и KC-135R в воскресенье вечером покинули военные базы в испанской Роте и Мороне после того, как Мадрид выразил несогласие с операцией.

    Как отмечает Politico, события на Ближнем Востоке вызвали новые разногласия и между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен. Вместо работы над общей позицией сообщества «брюссельские бюрократы сосредоточились на том, кто должен выступать и на каком правовом основании», говорится в материале.

    Председатель Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта в субботу поспешили выпустить совместное заявление, в котором призвали стороны конфликта к «максимальной сдержанности». Но их опередила глава внешнеполитического ведомства ЕС, которая за полчаса до этого опубликовала пост, в котором сообщила, что изучает дипломатические решения.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы. «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидер Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам

    Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России по блокировке активов регулятора

    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России, поданный 27 февраля 2026 года, об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

    На сайте суда опубликована информация о поступлении заявления российского Центробанка, передает ТАСС. Регулятор ранее подчеркивал, что документ был принят не единогласно всеми государствами – членами ЕС, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центробанк России направил заявление в общий суд Евросоюза с требованием отменить регламент о бессрочной блокировке его активов.

    Ожидается, что 4 марта суд Евросоюза проведет заседание по иску Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировка российских активов возможна только при специальном решении саммита Евросоюза и после выплаты Россией всего ущерба Украине.


    3 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану
    Politico: Власти ЕС переругались из-за реакции на удары по Ирану
    @ Wiktor Dabkowski/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разногласия в руководстве Евросоюза обострились на фоне попыток скоординировать единый ответ на недавнюю агрессию Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию блока на кризис, пишет Politico.

    Фон дер Ляйен планировала выпустить совместное заявление с призывом к сдержанности, но глава дипломатии ЕС опередила ее на полчаса с собственным сообщением.

    Чиновницы не общались напрямую в выходные, несмотря на активную дипломатическую работу. Глава комитета Европарламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила наличие проблемы.

    «Соперничество между Каей Каллас и Урсулой фон дер Ляйен очевидно», – заявила она.

    Эксперты отмечают, что институциональная борьба в Брюсселе подрывает авторитет объединения на международной арене. Фон дер Ляйен стремится усилить влияние комиссии во внешней политике, создавая новые структуры и отодвигая дипломатическую службу на второй план.

    Напомним, министры иностранных дел стран ЕС не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    3 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    NYT: Удары США по Ирану поставили Китай перед выбором

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений, сообщает The New York Times (NYT).

    Хрупкая разрядка между Китаем и Соединенными Штатами столкнулась с новым испытанием после гибели аятоллы Али Хаменеи, передает The New York Times. Хотя Пекин осудил действия Вашингтона и Израиля, власти КНР вряд ли пойдут на ухудшение отношений из-за предстоящих торговых переговоров.

    В ближайшие недели в Пекине ожидается саммит Си Цзиньпина и Дональда Трампа для продления торгового перемирия. Аналитики отмечают, что срыв встречи обойдется Китаю слишком дорого, так как страна заинтересована в снижении пошлин и технологических ограничений.

    Бывший старший директор по делам Китая в Совете нацбезопасности США Джулиан Гевирц заявил: «Пекин гораздо больше заботится об отношениях с Соединенными Штатами, чем о событиях на Ближнем Востоке».

    Ликвидация иранского лидера произошла менее чем через два месяца после захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Несмотря на резкую риторику, Китай признает превосходство военных возможностей США, которые нарастили крупнейшую группировку на Ближнем Востоке с 2003 года.

    Китай опасается эскалации конфликта, способной взвинтить мировые цены на нефть и нанести удар по собственной экономике, особенно если Иран реализует угрозы и заблокирует Ормузский пролив.

    Вопрос о возможной отмене или переносе саммита с президентом Дональдом Трампом, намеченного на конец марта – начало апреля в Пекине, обсуждается, однако власти Китая пока не подтвердили детали встречи.

    Как отмечают аналитики, Китаю выгодно, если США будут отвлечены на конфликты на Ближнем Востоке, однако ослабление экономических связей с Вашингтоном или потеря доступа к американским технологиям обойдется дорого. Пекин продолжает дипломатически балансировать между поддержкой Ирана и необходимостью не портить отношения с США.

    Агентство Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    Китайские дипломаты указывали на ущерб репутации Вашингтона из-за силовых методов решения конфликта.

    3 марта 2026, 14:00 • Новости дня
    Цены на газ в Европе резко выросли

    Стоимость газа в Европе впервые с 2023 года превысила 750 долларов

    Цены на газ в Европе резко выросли
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Стоимость тысячи кубометров топлива на лондонской бирже ICE пробила психологическую отметку, передает ТАСС.

    Такая динамика наблюдается после предупреждения элитных частей иранских вооруженных сил о перекрытии Ормузского пролива.

    Апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 756 долларов. В пересчете на евро цена составила около 63 евро за мегаватт-час. С начала торговой сессии рост котировок превысил 40%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

    Стоимость апрельских фьючерсов на газ накануне поднялась до 491 доллара за тысячу кубометров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал двукратный рост цен на голубое топливо.

    3 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    ЕК заявила о «правомерности» заморозки активов Банка России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕК приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания активов.

    «Мы принимаем к сведению претензию Банка России... Нас это не удивило», – отметил он, отвечая на вопросы журналистов о реакции на судебное разбирательство, передает РИА «Новости».

    Уйвари подчеркнул, что в ЕС полностью уверены в «законности принятого решения и его соответствии международному праву».

    Напомним, Банк России подал иск в суд ЕС против блокировки активов.

    В декабре Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей.

    3 марта 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров: Предложение Путина по встрече лидеров «ядерной пятерки» актуально

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива президента России Владимира Путина о проведении саммита лидеров «ядерной пятерки» сохраняет свою актуальность, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции.

    Лавров подчеркнул, что разговор между Россией, Китаем, США, Британией и Францией не просто назрел, а уже «давно перезрел», передает ТАСС. Он выразил надежду, что в администрации президента США Дональда Трампа понимают важность такого диалога и будут готовы к серьезному обсуждению.

    Лавров уточнил, что между Москвой и Вашингтоном продолжается контакт на разных уровнях и по различным направлениям, включая отдельные кризисы и двусторонние отношения. По его словам, необходим «принципиальный всеобъемлющий разговор» о том, как США видят современный мир, свою роль и позиции других крупных держав. Это особенно важно для ядерных государств, учитывая их особую ответственность.

    «И в ответ они будут понимать и уважать национальные интересы других великих держав. Хотя бы великих держав. И такое понимание постоянно присутствовало», – сказал глава МИД. Лавров отметил, что на основании контактов с госсекретарем США Марко Рубио и встреч президента Путина с Трампом у Москвы сложилось впечатление, что американская сторона заинтересована в уважении своих и чужих национальных интересов.

    В 2024 году Китай организовал встречу пяти ядерных держав на уровне экспертов в Дубае, где обсуждались ядерная стратегия и политика.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны. После этого в соцсетях обвинили Макрона в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    3 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    ЕС захотел сохранить нейтралитет в войне на Ближнем Востоке

    ЕС решил не втягиваться в военный конфликт между США, Израилем и Ираном

    ЕС захотел сохранить нейтралитет в войне на Ближнем Востоке
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз пока ограничился поддержкой своих граждан и мониторингом энергетических и транспортных рисков на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Politico.

    Европейский союз стремится не втягиваться в конфликт между США, Израилем и Ираном, однако его географическая близость к региону может изменить эту позицию, сообщает Politico.

    После удара дрона по британской авиабазе на Кипре и серии ответных атак со стороны Тегерана в регионе, Брюссель ограничился защитой граждан ЕС и мониторингом побочных эффектов – роста цен на энергоносители, перебоями в транспорте и возможным наплывом беженцев.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС концентрируется на таких направлениях, как энергетика, ядерная безопасность, транспорт, миграция и безопасность в целом.

    Для координации действий она созвала так называемый «колледж по безопасности», где несколько еврокомиссаров обсудили ситуацию и договорились поддерживать страны ЕС в минимизации негативных последствий конфликта.

    Фактически, Еврокомиссия помогает национальным правительствам эвакуировать граждан из региона и следит за нарушениями авиасообщения и морских маршрутов, включая Ормузский пролив. По данным европейской разведки, существует риск усиления террористической активности Ирана на территории Европы.

    В ЕС также отмечают, что у них нет достаточного влияния для активного вмешательства в конфликт, а защита Кипра пока не обсуждается публично – страна не активировала коллективную оборонную статью 42.7, позволяющую получать помощь от всех членов союза. Греция самостоятельно отправила на остров два фрегата и пару истребителей F-16 для поддержки.

    Во вторник Кипр, председательствующий в Совете ЕС, проведет заседание группы по кризисному реагированию IPCR, чтобы обсудить угрозы и последствия обострения ситуации. Эксперты подчеркивают: ЕС оказался в роли наблюдателя, не располагая инструментами для существенного влияния на развитие конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Кая Каллас вступили в противоборство за право определять реакцию Евросоюза на кризис в Иране.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Париж, Берлин и Лондон пообещали уничтожить ракетные и беспилотные возможности Ирана в случае угрозы интересам союзников.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила за дипломатический путь разрешения конфликта вокруг Ирана.

    Газета Financial Times пишет, что решение президента США Дональда Трампа нанести удар по Ирану стало неожиданностью для европейских лидеров, что усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту,

    4 марта 2026, 05:29 • Новости дня
    Москва и Пекин заблокировали программу Вашингтона в СБ ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Программа работы американского председательства в Совете Безопасности ООН заблокирована российской и китайской сторонами из-за попытки включить обсуждение незаконных антииранских санкций, сообщило постпредство России при ООН.

    Вашингтон включил в документ брифинг Комитета 1737 по ограничениям против Тегерана, потому программа была заблокирована, пояснили в постпредстве, передает ТАСС.

    Отмечается, что в проекте США фигурировал брифинг Комитета СБ 1737 по «санкциям» в отношении Ирана.

    В постпредстве напомнили, что механизм восстановления резолюций, запущенный Британией, Францией и Германией, не имеет юридической силы. В Совбезе отсутствует консенсус относительно правомерности действий «евротройки», а шаги Секретариата ООН не оправдывают односторонние претензии Запада.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова называла попытку Запада вернуть санкции против Ирана юридически ничтожной.

    Тогда же СБ ООН отклонял предложенный Москвой и Пекином проект резолюции в поддержку ядерной сделки с Ираном.

    3 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    Politico: ЕС признал бессилие в конфликте на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские дипломаты заявили о низкой вовлеченности ЕС в ближневосточный конфликт, отметив отсутствие рычагов влияния и невозможность переговоров, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС.

    Евросоюз не был готов к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и сейчас вынужден наблюдать за развитием событий со стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Politico.

    Один из неназванных дипломатов ЕС отметил: «К этому (конфликту с Ираном – ред.) готовились США и Израиль... ЕС не был готов к этому... Теперь мы сидим как зрители, потому что не являемся активным участником этой войны». По данным издания, у Евросоюза нет достаточных рычагов влияния в регионе, чтобы предпринять значимые шаги.

    Politico также сообщает, что Евросоюз оказался отодвинут на второй план в ситуации на Ближнем Востоке. По словам европейского дипломата, сейчас «переговоры с США и Израилем по сложившейся ситуации кажутся невозможными», и ЕС вынужден довольствоваться лишь обменом информацией и наблюдением за происходящим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия собирает чрезвычайное совещание на фоне эскалации конфликта с Ираном.

    Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости остановить распространение конфликта на другие страны региона.

    Президент США Дональд Трамп нанес удар по Ирану, что стало неожиданностью для европейских лидеров и усилило разногласия внутри Евросоюза по ближневосточному конфликту.

    3 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Еврокомиссия не получила данных о статусе «Дружбы» от Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия до сих пор не имеет информации от Украины по работоспособности трубопровода «Дружба», продолжает контакты, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

    Еврокомиссия до сих пор ожидает от Украины официальную информацию о работоспособности нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    Представитель ЕК Анна-Каиса Итконен отметила на брифинге в Брюсселе, что контакты с украинской стороной продолжаются.

    Она подчеркнула: «Мы продолжаем наши контакты с украинцами. Мы работаем со всеми государствами-членами, которых это касается, в частности со Словакией и Венгрией. Нашим приоритетом остается безопасность поставок в наши государства-члены. Но что касается работы трубопровода, то у нас все еще нет информации по каким-то изменениям там».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от Еврокомиссии обязать власти на Украине запустить работу нефтепровода «Дружба». Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять нефть по трубопроводу «Дружба» на перемирие. Орбан заявил о сохранении всех ограничительных мер против Киева до возобновления работы нефтепровода.

    3 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Politico: Разведка ЕС зафиксировала рост риска терактов в Европе

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в европейских странах отмечается рост угрозы террористических атак, связанных с деятельностью Ирана, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.

    Разведка Европейского союза в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке отмечает усиление угрозы терактов в странах Европы, якобы исходящей от Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. Газета ссылается на слова неназванного европейского дипломата.

    По его информации, оценки разведки указывают на повышенный риск террористических атак со стороны Ирана на территории Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия собирает чрезвычайное совещание на фоне эскалации конфликта с Ираном.

    Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости остановить распространение конфликта на другие страны региона.

    Европейские дипломаты отметили низкую вовлеченность ЕС в ближневосточный конфликт и отсутствие рычагов влияния.

    МИД рекомендовал россиянам не ездить в страны Персидского залива
    При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадали пять человек
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией
    Суд ЕС зарегистрировал иск Центробанка России по активам
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля
    От Солнца оторвался гигантский протуберанец в 1 млн км
    Хабенский отказался комментировать слухи о назначении ректором Школы-студии МХАТ

