    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев ООН в глубоком кризисе, но альтернативы ей все равно нет

    80 лет назад, 24 октября 1945 года, была официально создана Организация Объединенных Наций. Однако в долгосрочной перспективе стало понятно, что государства очень плохо договариваются друг с другом, а ООН для эффективной работы должна быть «зеркалом» реального геополитического порядка.

    3 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Нужно ли возобновить испытания ядерного оружия

    Прекращение испытаний (которые, помимо всего прочего, являются очень дорогим занятием) было неотъемлемой частью увода планеты в сторону от возможной мировой войны. Однако в последние годы мы убедились, что количество желающих устроить большую войну против России куда больше, чем можно представить.

    6 комментариев
    25 октября 2025, 20:00 • В мире

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай
    @ ThomasxTrutschel/Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин?

    Европа борется не только с Россией – в последнее время европейским властям не дает покоя вопрос, что делать с Китаем, все больше рассматриваемым в ЕС в качестве геополитического противника. Причем речь идет уже не о сопернике, а именно о враге, против которого все средства хороши.

    Так, на саммите ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поскольку Китай ввел ограничения на поставки редкоземельных металлов, это «угрожает доступу европейских компаний к критически важному сырью и поэтому требует решительного ответа».

    Редкоземельные металлы являются важными компонентами для множества передовых областей, от электроники до военно-промышленного комплекса. Проблема в том, что добыча этих минералов сопряжена с множеством сложностей, да и вообще обходится недешево. Долгое время Китай практически в одиночку занимался их разработкой, так что сейчас он контролирует около 90% мирового рынка.

    До поры до времени это никого не смущало, но когда Америка развязала торговую войну своими тарифами, а Китай в ответ ввел жесткие ограничения на экспорт редкоземельных металлов, внезапно выяснилось, что его решение может грозить остановкой производств и срывом контрактов. Просто потому, что заменить китайские редкоземы в том объеме, в котором они поставлялись, попросту нечем.

    Почувствовав угрозу своим интересам, Европа не стала искать компромисс и не попыталась договориться, а сразу стала угрожать санкциями. Макрон призвал прибегнуть к сравнительно недавно созданному в ЕС инструменту – так называемому пакету мер по борьбе с «экономическим принуждением». Как пишет Bloomberg, в случае с Китаем это может означать повышение тарифов на экспортируемые товары, ограничение на инвестиции в Евросоюзе, введение новых налогов на китайские технологические компании, ограничение доступа к европейским рынкам и т.д.

    Некоторые называют меры по борьбе с экономическим принуждением называют «аналогом смертоносной базуки», поскольку «эти положения потенциально настолько разрушительны для торгового партнера, что лишь угроза их применения заставляет страны дважды подумать, прежде чем использовать торговлю в качестве дипломатического оружия».

    Решение об их применении может быть принято на голосовании посредством так называемого квалифицированного большинства – когда «за» голосует не меньше 55% членов ЕС, которые в то же время представляют не менее 65% населения. Последний пункт означает, что европейские тяжеловесы Франция и Германия будут иметь решающее слово.

    Как сообщил германский канцлер Фридрих Мерц, меры по борьбе с экономическим принуждением действительно обсуждались на саммите, но окончательное решение пока не принято. Однако вскоре стало известно о внезапной отмене визита министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля в Китай, которую Welt назвал «внешнеполитической катастрофой». Канцлер Мерц также должен был летать в Китай, но неожиданно оказалось, что в плотном графике Си Цзиньпина для гостя из Германии нет места.

    Поводом для разногласий стала не только ситуация вокруг редкоземельных металлов и угрозы европейцев ввести против Китая экономические санкции. Только что Германия направила Пекину дипломатическую ноту, протестуя против запрета экспорта микрочипов в Европу, который ударил по немецкой промышленности.

    Дело в том, что правительство Нидерландов сочло себя вправе национализировать компанию Nexperia, которая принадлежала китайской Wingtech Technology Co. – под соусом заботы о безопасности страны и необходимости контролировать критически важные технологии. Есть, впрочем, нюанс – за голландскими властями стоят США, которые и надавили на них, чтобы лишить Китай ценного актива.

    В ответ Китай запретил Nexperia экспортировать чипы, которые производятся на заводах, расположенных на китайской территории.

    А это критический компонент, без которого невозможно производство автомобилей. Запаниковав, германский концерн Volkswagen начал переговоры с новым поставщиком чипов, но даже если сделка выгорит, на налаживание поставок потребуется время. Пока что руководство обсуждает с сотрудниками введение сокращенного рабочего дня.

    Как отмечает бельгийская пресса, которая пристально следит за казусом Nexperia у голландских соседей, проблема с чипами для индустрии создана на ровном месте, и «речь идет не о структурной проблеме, а о дипломатической напряженности с обеих сторон». И даже с трех, если принимать во внимание участие США.

    Что касается Франции, то она пока не экспроприирует крупные китайские предприятия, но тем не менее уже взяла антикитайский курс на всех направлениях, включая внутреннюю пропаганду. СМИ взахлеб рассказывают о «чистках», которые Си Цзиньпин проводит в своей стране, а бывший глава генштаба генерал Буркхард заявляет, что Китай является угрозой для Франции, так как «проводит операции по дестабилизации французской оборонной промышленности».

    Доходит до нелепостей – мелкие посылки с китайской одеждой, купленной в интернете, решают обложить дополнительными пошлинами,

    а китайский гигант ультрадешевой моды Shein, вероятно, уже не раз пожалел, что попытался закрепиться в крупнейших супермаркетах в разных частях Франции.

    Можно только изумиться упорству, с которым во Франции пытаются бойкотировать магазины Shein, которые всего лишь хотят работать и продавать одежду. Дошло до того, что рекламодатели отказываются сотрудничать с универмагом BHV, в котором китайцы открыли свое отделение, а «Диснейленд» объявил об отказе от оформления витрин этого известнейшего парижского торгового центра, хотя все его ждали на новогодние праздники.

    При этом, проводя национализацию чужих предприятий, вводя пошлины против китайских автомобилей или публично объявляя страну своим врагом, европейцы всякий раз искренне изумляются, когда Китай наносит ответный удар. Стоило десятилетиями выстраивать сложнейшие цепочки поставок, чтобы сейчас портить отношения с ключевым партнером, тем более таким, у которого имеется в запасе множество возможностей отыграться. И он отыгрывается (в том числе на французском коньяке, продажи которого в итоге рухнули на 40% и достигли минимума за последние 15 лет).

    Но противодействие европейские власти понимают только в том смысле, что надо еще больше взвинтить ставки, и тогда-то уж противник непременно сдастся. Тарифы, рестрикции, санкции – все средства хороши, и неважно, что собственные бизнесмены терпят убытки, а европейские потребители оказываются крайними. Главное – навязать свою волю, а цена не имеет значения. Тем более что власти ЕС уверены, что платить по счетам будут другие – всегда.

    Главное
    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис?

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

