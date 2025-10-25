К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

Tекст: Валерия Вербинина

Европа борется не только с Россией – в последнее время европейским властям не дает покоя вопрос, что делать с Китаем, все больше рассматриваемым в ЕС в качестве геополитического противника. Причем речь идет уже не о сопернике, а именно о враге, против которого все средства хороши.

Так, на саммите ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поскольку Китай ввел ограничения на поставки редкоземельных металлов, это «угрожает доступу европейских компаний к критически важному сырью и поэтому требует решительного ответа».

Редкоземельные металлы являются важными компонентами для множества передовых областей, от электроники до военно-промышленного комплекса. Проблема в том, что добыча этих минералов сопряжена с множеством сложностей, да и вообще обходится недешево. Долгое время Китай практически в одиночку занимался их разработкой, так что сейчас он контролирует около 90% мирового рынка.

До поры до времени это никого не смущало, но когда Америка развязала торговую войну своими тарифами, а Китай в ответ ввел жесткие ограничения на экспорт редкоземельных металлов, внезапно выяснилось, что его решение может грозить остановкой производств и срывом контрактов. Просто потому, что заменить китайские редкоземы в том объеме, в котором они поставлялись, попросту нечем.

Почувствовав угрозу своим интересам, Европа не стала искать компромисс и не попыталась договориться, а сразу стала угрожать санкциями. Макрон призвал прибегнуть к сравнительно недавно созданному в ЕС инструменту – так называемому пакету мер по борьбе с «экономическим принуждением». Как пишет Bloomberg, в случае с Китаем это может означать повышение тарифов на экспортируемые товары, ограничение на инвестиции в Евросоюзе, введение новых налогов на китайские технологические компании, ограничение доступа к европейским рынкам и т.д.

Некоторые называют меры по борьбе с экономическим принуждением называют «аналогом смертоносной базуки», поскольку «эти положения потенциально настолько разрушительны для торгового партнера, что лишь угроза их применения заставляет страны дважды подумать, прежде чем использовать торговлю в качестве дипломатического оружия».

Решение об их применении может быть принято на голосовании посредством так называемого квалифицированного большинства – когда «за» голосует не меньше 55% членов ЕС, которые в то же время представляют не менее 65% населения. Последний пункт означает, что европейские тяжеловесы Франция и Германия будут иметь решающее слово.

Как сообщил германский канцлер Фридрих Мерц, меры по борьбе с экономическим принуждением действительно обсуждались на саммите, но окончательное решение пока не принято. Однако вскоре стало известно о внезапной отмене визита министра иностранных дел Германии Йохана Вадефуля в Китай, которую Welt назвал «внешнеполитической катастрофой». Канцлер Мерц также должен был летать в Китай, но неожиданно оказалось, что в плотном графике Си Цзиньпина для гостя из Германии нет места.

Поводом для разногласий стала не только ситуация вокруг редкоземельных металлов и угрозы европейцев ввести против Китая экономические санкции. Только что Германия направила Пекину дипломатическую ноту, протестуя против запрета экспорта микрочипов в Европу, который ударил по немецкой промышленности.

Дело в том, что правительство Нидерландов сочло себя вправе национализировать компанию Nexperia, которая принадлежала китайской Wingtech Technology Co. – под соусом заботы о безопасности страны и необходимости контролировать критически важные технологии. Есть, впрочем, нюанс – за голландскими властями стоят США, которые и надавили на них, чтобы лишить Китай ценного актива.

В ответ Китай запретил Nexperia экспортировать чипы, которые производятся на заводах, расположенных на китайской территории.

А это критический компонент, без которого невозможно производство автомобилей. Запаниковав, германский концерн Volkswagen начал переговоры с новым поставщиком чипов, но даже если сделка выгорит, на налаживание поставок потребуется время. Пока что руководство обсуждает с сотрудниками введение сокращенного рабочего дня.

Как отмечает бельгийская пресса, которая пристально следит за казусом Nexperia у голландских соседей, проблема с чипами для индустрии создана на ровном месте, и «речь идет не о структурной проблеме, а о дипломатической напряженности с обеих сторон». И даже с трех, если принимать во внимание участие США.

Что касается Франции, то она пока не экспроприирует крупные китайские предприятия, но тем не менее уже взяла антикитайский курс на всех направлениях, включая внутреннюю пропаганду. СМИ взахлеб рассказывают о «чистках», которые Си Цзиньпин проводит в своей стране, а бывший глава генштаба генерал Буркхард заявляет, что Китай является угрозой для Франции, так как «проводит операции по дестабилизации французской оборонной промышленности».

Доходит до нелепостей – мелкие посылки с китайской одеждой, купленной в интернете, решают обложить дополнительными пошлинами,

а китайский гигант ультрадешевой моды Shein, вероятно, уже не раз пожалел, что попытался закрепиться в крупнейших супермаркетах в разных частях Франции.

Можно только изумиться упорству, с которым во Франции пытаются бойкотировать магазины Shein, которые всего лишь хотят работать и продавать одежду. Дошло до того, что рекламодатели отказываются сотрудничать с универмагом BHV, в котором китайцы открыли свое отделение, а «Диснейленд» объявил об отказе от оформления витрин этого известнейшего парижского торгового центра, хотя все его ждали на новогодние праздники.

При этом, проводя национализацию чужих предприятий, вводя пошлины против китайских автомобилей или публично объявляя страну своим врагом, европейцы всякий раз искренне изумляются, когда Китай наносит ответный удар. Стоило десятилетиями выстраивать сложнейшие цепочки поставок, чтобы сейчас портить отношения с ключевым партнером, тем более таким, у которого имеется в запасе множество возможностей отыграться. И он отыгрывается (в том числе на французском коньяке, продажи которого в итоге рухнули на 40% и достигли минимума за последние 15 лет).

Но противодействие европейские власти понимают только в том смысле, что надо еще больше взвинтить ставки, и тогда-то уж противник непременно сдастся. Тарифы, рестрикции, санкции – все средства хороши, и неважно, что собственные бизнесмены терпят убытки, а европейские потребители оказываются крайними. Главное – навязать свою волю, а цена не имеет значения. Тем более что власти ЕС уверены, что платить по счетам будут другие – всегда.