Пентагон сообщил о гибели двух американских военных и переводчика в Пальмире
В центральной части сирийской провинции Хомс в районе города Пальмира в результате нападения погибли двое американских военных и гражданский переводчик, заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.
Помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что двое военнослужащих армии США и один американский переводчик были убиты в районе Пальмиры в сирийской провинции Хомс, передает ТАСС.
Он отметил, что инцидент произошел во время поддержки операций против террористов запрещенной в России группы «Исламское государство*». Еще трое военнослужащих получили ранения, в настоящее время идет расследование обстоятельств происшествия.
Министр обороны США Пит Хегсет заявил: «Дикарь, совершивший это нападение, был убит силами партнеров». Он также добавил, что «если вы нападаете на американцев в любой точке мира, США будут вас преследовать, найдут и убьют без всякой жалости».
Как сообщает телеканал Syria TV, в результате стрельбы один сирийский военнослужащий погиб, трое американских военных были ранены, а причиной стала атака вооруженного мужчины по сирийским и американским силам во время совместного патрулирования. Агентство SANA уточняет, что нападавший был убит на месте, его мотивы не разглашаются. После происшествия американские вертолеты эвакуировали раненых на военную базу Эт-Танф.
