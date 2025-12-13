  • Новость часаПентагон сообщил о гибели двух американских военных и переводчика в Пальмире
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    13 декабря 2025, 21:13 • Новости дня

    Раненый дроном ВСУ в зоопарке в Запорожской области лев умер

    Tекст: Вера Басилая

    В Васильевском реабилитационном центре скончался лев, получивший ранения из-за обстрела украинскими беспилотниками, сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.

    Лев, раненый при атаке украинских дронов на зоопарк в городе Васильевка Запорожской области, скончался, передает ТАСС. Информацию подтвердил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пышленко.

    В результате атаки лев получил ранения осколками и находился в тяжелом состоянии. Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников серьезно пострадал от ударов.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра пострадала, выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Осколками был ранен лев.

    13 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    ВСУ отправили на штурм Купянска до четырех тыс. бывших заключенных
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство украинской армии направило на штурм города Купянск в Харьковской области до четырех тыс. бывших заключенных, причем они оснащены тяжелой техникой.

    Эти бывшие заключенные пытаются проломить линию обороны ВС России в западной части Купянска, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. В штурме города принимают участие подразделения 3-й механизированной бригады, бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины (ССО).

    В штурмовики ВСУ набирают осужденных для выполнения задач, с которых они часто не возвращаются.

    Ранее СМИ сообщали, что командование украинской армии отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под ФАБы.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    13 декабря 2025, 15:22 • Новости дня
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские штурмовики предприняли попытку прорыва на северную окраину города Красноармейск (укр. название Покровск), но не преуспели, сообщили в Минобороны.

    Штурмовая группа на мотоциклах при поддержке танков попыталась прорваться из Шевченко на север Красноармейска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    ВС России отразили атаку, уничтожено более 60 украинских боевиков, три танка и до 20 мотоциклов.

    Ранее российский боец группировки «Центр» сообщал, то украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска при штурме города.

    До этого Минобороны публиковало видео, на котором запечатлена сдача украинских военных в плен в Димитрове (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    13 декабря 2025, 14:15 • Видео
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    13 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики, обеспечивающих их работу, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился ночью с помощью высокоточного оружия наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальние беспилотники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.

    Целями ударов были транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия, склады ГСМ и т.д.

    13 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

    13 декабря 2025, 11:08 • Новости дня
    Захарова: Зеленский шантажирует коррумпированных западных политиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политики с Запада оказались под влиянием Владимира Зеленского, они связаны с ним коррупцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть – и по форме реализации, и по идеологии – привык всех шантажировать», – сказала Захарова ТАСС.

    Она добавила, что Зеленский знает, кто и в каких коррупционных сделках состоит с ним со стороны Запада, и пользуется этим.

    Ранее Захарова обвинила Владимира Зеленского и его жену Елену в организации преступлений против украинских детей. Она пояснила, что киевский режим, педагоги, блогеры и активисты безнаказанно третируют русскоязычных детей, навязывая им смену языковой идентичности насильственным способом.

    13 декабря 2025, 17:07 • Новости дня
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим намерен расформировать иностранные легионы, при этом иностранцы продолжат службу в штурмовых частях, сообщают британские СМИ со ссылкой на украинский генштаб.

    Военные, включая иностранцев, продолжат службу в штурмовых войсках, при этом такое решение вызвало недовольство среди легионеров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Би-би-си.

    В публикации отмечается, что штурмовиков часто комплектуют за счет уголовников – людей с судимостями, и новые подразделения фактически станут «штрафбатом».

    При этом такое решение генштаба ВСУ может привести к сокращению или прекращению потока иностранных наемников на Украину, указывается в материале.

    Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что ВСУ могла потерять порядка 10 тыс. иностранных наемников в зоне СВО за все время боевых действий.

    13 декабря 2025, 07:38 • Новости дня
    Ким Чен Ын оценил героизм саперов КНДР, вернувшихся из России

    ЦТАК: Ким Чен Ын отметил успехи саперов КНА после операции в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР похвалил подразделение саперов, сумевших обезвредить минные поля в Курской области, подчеркнув массовый героизм и самоотверженность военных.

    Ким Чен Ын высоко оценил боевые успехи инженерно-саперного подразделения Корейской народной армии, вернувшегося на родину после выполнения задач за рубежом, сообщает РИА «Новости».

    Он лично выступил на церемонии приветствия 528-го саперного полка КНА, указав, что военные действовали в очень сложных условиях. По словам Ким Чен Ына, бойцы полка продемонстрировали массовый героизм, профессионализм и верность приказу партии и Родине.

    Северокорейский лидер подчеркнул, что полк был создан в конце мая для укрепления победы в зарубежной военной операции, а в августе отправился в Курскую область России, где был достигнут значительный успех в выполнении задач по разминированию.

    «Полк, организованный 28 мая по решению и приказу Центрального Военного Комитета нашей партии с целью закрепить бесценную победу в зарубежной военной операции, на поле боя отправился в начале августа и достиг блестящих боевых подвигов в выполнении саперных боевых заданий в Курской области Российской Федерации, которую освободили соратники ценою жизни», – заявил Ким Чен Ын на церемонии.

    Он отметил, что успехи стали результатом коллективных усилий всех военнослужащих, а также связистов и военных врачей, которые ежедневно рисковали своей жизнью ради общего дела.

    По словам лидера КНДР, условия работы саперов были крайне опасными, и каждый шаг был связан с угрозой для жизни. Тем не менее все бойцы проявили отвагу и исполнительность, не допустив ни малейшего колебания или задержки.

    Ким Чен Ын заключил, что благодаря самоотверженности саперов за менее чем три месяца сложная и опасная территория, которую обычно разминировали бы несколько лет, стала полностью безопасной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР и почтил память умершего посла России Александра Мацегоры.

    В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, участвовавшим в отражении наступления с Украины.

    Ким Чен Ын назвал участие армейских частей Северной Кореи в этих событиях фактором, повысившим престиж страны.

    13 декабря 2025, 15:16 • Новости дня
    Чешский премьер Бабиш: Прага не будет финансировать Киев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Чешская сторона не собирается брать на себя обязательства по финансированию киевского режима, сообщил чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

    Еврокомиссия должна найти новые способы финансирования Украины, поскольку у Праги нет денег на другие страны, сказал Бабиш в соцсетях, передает РИА «Новости».

    ЕС должен решить проблему финансирования по-другому, Чехия не будет ничего гарантировать и не будет выделять деньги, заключил премьер.

    Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешское правительство завершило поставку 1,8 млн артиллерийских снарядов для Украины по западной инициативе.

    До этого чешское правительство задумалось о сокращении военной помощи Украине.

    13 декабря 2025, 06:35 • Новости дня
    На позициях под Лиманом обнаружили замерзших насмерть боевиков ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Тела военнослужащих ВСУ, погибших от переохлаждения, были найдены российскими силовиками на занятых противником позициях в лесу западнее Лимана.

    Как передает РИА «Новости», тела погибших военнослужащих ВСУ были обнаружены в результате продвижения российских силовиков по лесному массиву к западу от Лимана.

    Собеседник агентства сообщил, что замерзшие насмерть украинские бойцы лежали на двух из шести обследованных позиций.

    Официальный представитель отметил: «В ходе продвижения по лесному массиву западнее Лимана на двух занятых позициях ВСУ из шести найдены замерзшие тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения».

    Подробностей о количестве погибших не приводится. Указывается, что тела бойцов находились непосредственно на боевых рубежах, где ранее шли ожесточенные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Лиман, Куриловку, Кучеровку, Северск, Червоное, Ровное, Остаповское и Новоданиловку.

    Солдатам 72-й бригады ВСУ на харьковском направлении приписывают массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.

    12 декабря 2025, 23:02 • Новости дня
    В порту Одессы после взрыва загорелся танкер с генераторами

    Танкер с грузом генераторов вспыхнул в порту Одессы после взрыва

    Tекст: Вера Басилая

    В порту Одессы произошел мощный взрыв, после которого загорелся танкер с генераторами, продолжается масштабный пожар, сообщили СМИ.

    В порту Одессы загорелся нефтяной танкер Cenk T, перевозивший генераторы, передает «360» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Очевидцы сообщили, что сначала на борту судна прогремел мощный взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар, охвативший практически все судно. По предварительным данным, на танкере находились дизельные, бензиновые и газовые генераторы. Груз принадлежит компании «АКСА» и был предназначен для поставки в Румынию.

    Однако по информации местных источников, судно являлось одним из объектов теневой энергетики Украины, снабжавших электричеством жилые районы вблизи порта.

    Политик Олег Царев выложил в своем Telegram-канале фотографии горящего танкера.

    Ранее в Одессе прогремела серия взрывов.

    Энергетический объект на юге Украины получил повреждения вследствие этих взрывов, и ряд населенных пунктов оказался без электроснабжения.

    В среду инфраструктурный объект в Одесской области также пострадал после серии взрывов.

    12 декабря 2025, 23:17 • Новости дня
    RMF FM: Встреча по Украине в Париже отменена

    RMF FM: Встреча в Париже чиновников ЕС и США по Украине отменена

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированная на субботу встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии в Париже по вопросам урегулирования ситуации на Украине отменена, сообщил источник в Елисейском дворце польской радиостанции RMF FM.

    Согласно данным RMF FM, субботняя встреча по вопросу Украины, которая должна была пройти в Париже, не состоится, передает РИА «Новости».

    Радиостанция отмечает, что эта информация неофициальная и поступила от источника в Елисейском дворце.

    Ранее предполагалось, что в субботу в Париже пройдет встреча с участием высокопоставленных представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии, где будет обсуждаться план американского лидера Дональда Трампа по регулированию украинского кризиса.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США примут участие во встрече по Украине в Париже, если сочтут это целесообразным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не знает, о чем пойдет речь на встрече по украинскому вопросу в субботу.

    13 декабря 2025, 07:08 • Новости дня
    Прозоров сообщил о преобладании поляков и грузин среди убитых наемников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    По словам экс-сотрудника СБУ, среди иностранных наемников в рядах ВСУ больше всего потерь понесли уроженцы Польши и Грузии.

    Большинство убитых иностранных наемников, участвовавших на стороне Киева в конфликте на Украине, относятся к гражданам Польши и Грузии, передает ТАСС.

    Василий Прозоров заявил: «Я знаю, что очень большие потери понесли, конечно, поляки, очень большие потери понесли грузины, потому что их просто в процентном отношении было очень много. И канадцы, американцы – да. Но сейчас, конечно, на передовые позиции выходят колумбийцы».

    Он также ранее отмечал, что заметный рост числа наемников из Латинской Америки связан с желанием получить боевой опыт для последующей работы на наркокартели, а также возможностью заработать – в ВСУ им выплачивают примерно 3 тыс. долларов в месяц.

    Согласно данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, из которых уничтожено 5 962. Из Польши были уничтожены 1 497 из 2 960 приехавших, из Грузии – 561 из 1 042.

    Из США потери составили 491 из 1 113 человек, из Канады – 422 из 1 005, Великобритании – 360 из 822, Румынии – 349 из 784.

    Среди прибывших из Хорватии были уничтожены 152 из 335, из Германии – 88 из 235, Колумбии – 217 из 430.

    Среди остальных стран отмечаются потери: из Бразилии уничтожено 136 из 268, из Франции – 147 из 356, из Нигерии – 47 из 97, из Австралии – 25 из 60 прибывших наемников.

    Ранее сообщалось, что на передовых позициях украинской армии все чаще появляются колумбийцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под удар ФАБов.

    Верховный суд ДНР признал заочно гражданина Колумбии Сандовала Дейбера Федерико Мендеса виновным в участии наемником в вооруженном конфликте.

    Британские СМИ сообщили о гибели на Украине британского солдата Джорджа Хули, а премьер Кир Стармер отметил, что это был трагический несчастный случай вдали от фронта.

    12 декабря 2025, 22:31 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в пятницу в Одессе на юге Украины произошли взрывы, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что вечером в Одессе на юге Украины произошел новый взрыв,передает ТАСС.

    До этого местные СМИ информировали о серии взрывов в разных районах города.

    В регионе действует режим воздушной тревоги, его объявили также в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

    Ранее энергетический объект на юге Украины получил повреждения в результате взрывов в Одесской области. Несколько населенных пунктов остались без электричества.

    До этого в среду инфраструктурный объект в Одесской области также повредили после серии взрывов.

    13 декабря 2025, 09:57 • Новости дня
    В Одессе ТЦК избили и хотели мобилизовать побывавшего в плену экс-солдата ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, вернувшегося из плена, сообщили в российских силовых структурах.

    Сотрудники территориального центра комплектования в Одессе избили и пытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ, который недавно вернулся из плена, передаёт ТАСС. Инцидент произошёл, несмотря на то, что экс-солдат предъявил документы, подтверждающие его статус.

    Источник из российских силовых структур рассказал: «Военнослужащий был взят в плен в Мариуполе и после обмена находился на реабилитации. Задержание проводили девять «людоловов». Они остановили бывшего старшего наводчика 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ старшего матроса Покидько Романа Николаевича (10 октября 1998 года рождения), несмотря на предъявленные документы, силой затолкали его в микроавтобус, избили и выбросили на ходу на проезжую часть».

    По данным агентства, похожая ситуация произошла в октябре в Харькове. Там сотрудники ТЦК также попытались мобилизовать бывшего военнослужащего ВСУ после его возвращения из плена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Хмельницкой области произошла массовая драка с военкомами. Партизаны в Херсонской области сожгли дом сотрудника ТЦК. В Тернополе произошла массовая драка сотрудников ТЦК с местными жителями.

    13 декабря 2025, 16:51 • Новости дня
    Власти Одесской области обратились к другим регионам за помощью в водоснабжении

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с масштабным отключением электричества в Одессе, регион организовал резерв питьевой воды с помощью поставок из других областей Украины, сообщили украинские СМИ.

    Власти Одесской области обратились к другим регионам Украины за поддержкой в обеспечении водоснабжения, передает ТАСС.

    По словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в настоящее время большая часть административного центра региона остается без электричества, а водоснабжение поддерживается за счет работы генераторов.

    Кипер заявил, что воду везут из шести регионов для пополнения резервов. По его словам, в регионе сейчас формируется аварийный запас воды на случай развития кризисной ситуации.

    Также стало известно, что большая часть города Одессы осталась без теплоснабжения и водоснабжения.

    Ранее сообщалось о взрывах в Одесской области, которые привели к повреждению объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.

    В двух районах Николаевской области произошло отключение света. Более 1 млн абонентов на Украине остались без электроснабжения.

    В порту Одессы произошел мощный взрыв, после которого загорелся танкер с генераторами.

