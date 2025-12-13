Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.28 комментариев
Раненый дроном ВСУ в зоопарке в Запорожской области лев умер
В Васильевском реабилитационном центре скончался лев, получивший ранения из-за обстрела украинскими беспилотниками, сообщил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко.
Лев, раненый при атаке украинских дронов на зоопарк в городе Васильевка Запорожской области, скончался, передает ТАСС. Информацию подтвердил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пышленко.
В результате атаки лев получил ранения осколками и находился в тяжелом состоянии. Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников серьезно пострадал от ударов.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что два украинских БПЛА ВСУ атаковали Васильевский зоопарк. Территория реабилитационного центра пострадала, выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми. Осколками был ранен лев.