Юрист Хаминский предупредил о штрафе и тюремном сроке за вырубку ели

Tекст: Катерина Туманова

Если ущерб от самовольной вырубки ели небольшой, предусмотрено административное наказание: граждане заплатят штраф от трех тыс. до четырех тыс. рублей, а юридические лица – от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, рассказал он РИА «Новости».

При использовании техники или вырубке в лесопарковых зеленых поясах, штраф для граждан возрастет до пяти тыс. рублей с конфискацией дерева, а для организаций – до 500 тыс. рублей.

Хаминский подчеркнул, что за такие правонарушения предусмотрены значительно более строгие меры.

Если же ущерб от вырубки будет признан значительным, например, когда срублено дерево редкой породы, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

«В таком случае штраф уже может составить до 500 тыс. рублей. Кроме того, можно уже и получить наказание в виде реального лишения свободы на срок до двух лет», – сообщил юрист.

