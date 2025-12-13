Россиянам напомнили о штрафах за размещение гирлянды на фасадах

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей может быть наложен на россиян за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома или окнах при нарушении правил пожарной безопасности, передает РИА «Новости». «Частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, который влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», – рассказал Машаров.

По его словам, в законодательстве отсутствует прямой запрет на использование гирлянд с внешней стороны окон или фасадов. Однако любые работы, предполагающие сверление стен, установку кронштейнов или внесение изменений в конструкцию фасада, должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ.

Машаров рекомендует получать письменное согласие от УК или ТСЖ, чтобы избежать возможных претензий. Он также советует в случае невозможности договориться украшать окна или балкон изнутри – тогда претензий не возникнет.

В случае жалобы от соседей или управляющей компании территориальные органы МЧС могут провести проверку. Штраф возможен только при нарушении пожарных правил, например, если гирлянда не предназначена для использования на улице. Сотрудники МЧС сначала осматривают место установки и, если основания подтверждаются, составляют административный протокол.

