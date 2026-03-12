Летчик заснял огненный дождь от иранских боеголовок над Израилем

Tекст: Дарья Григоренко

Пилот израильского самолета запечатлел в небе над Израилем уникальные кадры – тяжелая иранская ракета «Хоррамшахр-4» выпустила 80 боевых блоков с кассетной боевой частью. После отделения из ракеты суббоеприпасы двинулись к земле, образовав густой поток огненного дождя.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил: «Несмотря на то, что продемонстрированные макеты боеприпасов неуправляемы, их количества достаточно для приведения в негодность взлетно-посадочной полосы, палубы авианосца или нефтеналивного терминала».

Как пишет «Российская газета», Ирану удалось ослепить американские системы противоракетной обороны THAAD, «как Одиссей ослепил циклопа». При этом, система Patriot, по данным СМИ, не справляется даже с одиночными моноблочными целями, что значительно снижает степень защиты объектов от подобных атак.

Ранее силы ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет с территории Ирана по направлению к Израилю, сообщила пресс-служба армии.

В среду Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о намерении продолжать удары по американским и израильским целям до достижения «полной капитуляции противника».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран объявил о будущих ударах по связанным с США и Израилем банкам.